Onde assistir Goiás x Paysandu pela Série B no domingo (1º)

Esmeraldino tropeçou contra o Ituano na última rodada e busca reencontrar o caminho das vitórias

Augusto Araújo - 30 de agosto de 2024

Goiás enfrenta o Paysandu neste domingo (1º). Foto: Rosiron Rodrigues/ Goiás E.C.)

No próximo domingo (1º), o Goiás vai receber o Paysandu pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, procurando retomar o caminho das vitórias.

A partida será realizada no Estádio da Serrinha, em Goiânia, a partir das 18h30. Denis Da Silva Ribeiro Serafim (AL) será o responsável pela equipe de arbitragem.

O Esmeraldino tropeçou diante do Ituano, jogando fora de casa, no último sábado (24). Bruno Xavier fez o gol da vitória para os mandantes.

Com isso, a equipe goiana caiu para a 9ª posição, mantendo os mesmos 32 pontos conquistados. Caso ganhe, o Goiás pode encostar no Ceará e América-MG, na 5ª e 6ª colocação, respectivamente, ambos com 35 pontos.

Por sua vez, o Papão da Curuzu se encontra na metade de baixo da tabela, tendo uma campanha de altos e baixos até aqui.

Na última rodada, a equipe paraense empatou com o Mirassol por 0 a 0, mesmo tendo um jogador a mais desde os 15 minutos da segunda etapa.

Dessa forma, o Paysandu ocupa o 15º lugar, com 26 pontos – quatro acima do Ituano, primeiro dentro da zona de rebaixamento, na 17ª posição.

A TV Brasil fará a transmissão pelos canais abertos, enquanto o Premiere transmitirá pelo sistema de pay-per-view. Já as plataformas GOAT e Globoplay vão repercutir o duelo de forma online.