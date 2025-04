Supermercado coloca placa com aviso direto para os clientes: “pegue com carinho”

O que era para gerar uma ação de conscientização acabou causando um humor que ganhou as redes sociais

Magno Oliver - 16 de abril de 2025

(Foto: Captura de Tela/Instagram/@souironicooficial)

Feriado de Páscoa chegando e uma cena inesperada protagonizada por uma placa chamou a atenção dos consumidores em um supermercado de bairro no interior do Brasil.

Isso porque ali próximo à sessão de hortifrúti, uma placa viralizou nas redes sociais com um aviso que muita gente não imaginava e a mensagem caiu na graça dos clientes.

A placa fez tanto sucesso que o caso foi parar no Instagram da @souironicooficial e as reações diante da situação foram diversas. Muitos ficaram intrigados sobre o motivo por trás do recado tão direto e bem-humorado.

Na legenda da postagem, o perfil brincou com a foto no corredor: “Enquanto isso no mercado da minha cidade”.

A iniciativa da placa surgiu por estarem cansados de ver dezenas de ovos de páscoa quebrados ao fim de cada expediente. Na placa, a mensagem dizia: “Não aperte os ovos, pegue com carinho”.

O fato acontecia por conta do costume rotineiro dos clientes de apertar os ovos para verificar se estão inteiros, firmes ou quebrados. A prática, além de inútil e desnecessária, danificava os produtos.

Ao final de cada expediente, essa “brincadeira” danificava os chocolates e gerava prejuízos para o estabelecimento. Foi então que a ideia da placa surgiu como um apelo simples, direto e com um toque de humor para conscientizar os clientes.

A fixação do aviso no corredor do estabelecimento acabou surpreendendo positivamente a clientela. Muitos pararam para tirar fotos e publicaram nas redes sociais com legendas para lá de bem-humoradas.

Confira a publicação na íntegra:

