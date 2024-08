Portal 6 e Atlas Intel fecham parceria para realizar pesquisas eleitorais em Aparecida de Goiânia

Primeira rodada será divulgada no início de setembro

Pedro Hara - 30 de agosto de 2024

Leandro Vilela, Professor Alcides e Willian Panda concorrem à Prefeitura de Aparecida de Goiânia. (Foto: Divulgação)

O Portal 6 fechou parceria com a Atlas Intel, uma das principais empresas de pesquisas e inteligência de dados do Brasil, para realização de pesquisas eleitorais em Aparecida de Goiânia.

A primeira rodada será divulgada no início de setembro com as intenções de voto dos candidatos Leandro Vilela (MDB), Professor Alcides (PL) e Willian Panda (PSB).

A parceria entre o Portal 6 e a Atlas Intel reforça o compromisso de ambas as empresas de levar a informação com maior credibilidade ao eleitor aparecidense.