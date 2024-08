6 idiomas mais fáceis de aprender no mundo (o terceiro muita gente não sabia)

Descubra quais são as línguas que podem ser aprendidas mais rapidamente, ainda mais por serem parecidas com o português

Pedro Ribeiro - 31 de agosto de 2024

(Foto: Ilustração/Pexels/cottonbro studio)

Talvez você não saiba, mas aprender outros idiomas pode até ajudar a prevenir doenças relacionadas ao cérebro.

De acordo com um estudo da Universidade Estadual da Pensilvânia, nos Estados Unidos, pessoas que falam mais de uma língua também são capazes de fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, ou seja, possuem maior coordenação motora e maiores habilidades cognitivas.

Por isso, se você tem vontade de aprender um novo idioma mas fica com medo por achar que vai ser difícil, preparamos uma lista com as 6 línguas mais fáceis de se falar.

1. Espanhol

Vamos começar com o idioma mais próximo ao nosso: o espanhol!

Ele é quase como um irmão do português, com muitas palavras e construções gramaticais semelhantes.

A pronúncia também é bem intuitiva para nós, então, se você quer aprender uma nova língua bem rápido, o espanhol é uma ótima opção.

2. Italiano

Além de ser uma língua romântica (literalmente!), o italiano tem uma estrutura gramatical que lembra muito o português.

Se você gosta de cultura, música e boa comida, aprender italiano vai ser uma experiência incrível em todos os sentidos.

3. Sueco

E aqui está o nosso terceiro lugar! Falei que você iria se surpreender. Pois é, acredite ou não mas o sueco é um dos idiomas mais fáceis de aprender quando se fala português.

A gramática é mais leve, e a pronúncia é clara e direta. Mesmo que seja uma língua escandinava, o sueco tem uma lógica que facilita o aprendizado.

4. Francês

Apesar da fama de ser um dos idiomas difíceis, com o francês não é bem assim. Essa fama vem por conta da pronúncia, mas não se engane.

Ele compartilha muitas similaridades com o português, especialmente no vocabulário.

Com um pouco de prática, você logo vai estar entendendo e falando com muita facilidade..

5. Inglês

Entre os idiomas, não poderia faltar o inglês. Ele pode ter suas peculiaridades e soar difícil para algumas pessoas.

No entanto, é o idioma mais ensinado no mundo, o que significa que há uma grande quantidade de recursos para te ajudar a aprender.

Além disso, com tantas séries, filmes e músicas em inglês, você tem inúmeras chances de praticar.

6. Africâner

Por fim, uma língua que pode ser desconhecida por aqui. O africâner, é um idioma derivado do holandês, tem uma gramática simplificada e uma pronúncia regular.

Dessa forma, ordem reflete a simplicidade e a estrutura lógica do sueco, que o torna uma escolha acessível.

