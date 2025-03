Estadual: Relembre clubes que foram campeões goianos nos últimos 5 anos

Duas equipes figuram no período, com uma bem à frente da outra em número de títulos

Paulo Roberto Belém - 25 de março de 2025

Grêmio Anápolis foi campeão em 2021, enquanto Atlético Goiniense levou quatro taças (Foto: Reprodução)

O campeão goiano de futebol, que sairá da finalíssima de domingo (30) entre o Anápolis Futebol Clube e o Vila Nova, quebrará a hegemonia do Atlético Goianiense que veio para a disputa em 2025 com três títulos seguidos.

Não fosse o Galo da Comarca eliminando o Dragão nas semifinais, o time atleticano disputaria o tetracampeonato de forma seguida, pois a equipe foi campeã em 2024, 2023 e 2022.

Um ano antes, o Grêmio Anápolis interrompeu o que seria o início da boa fase do Atlético em conquistar a taça do Goianão. Justamente em 2020, o Dragão quebrou o ciclo do Goiás que vinha com três campeonatos seguidos.

E na final que se aproxima, caso o Tricolor da Boa Vista aproveite a vantagem e consiga bater o Vila Nova, a equipe quebrará um jejum de 60 anos sem conquistar um título estadual.

Já o Colorado, se conseguir reverter o placar de dois gols de desvantagem, encerrará um hiato de 20 anos sem colocar a mão na taça do Goianão.

