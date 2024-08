6 idiomas mais difíceis de aprender no mundo (o último quase ninguém fala)

Seja pela composição das palavras ou pela pronúncia complicada, esses idiomas podem ser grandes desafios até mesmo para as mentes mais brilhantes

Todo mundo gostaria de conhecer o mundo todo, mas aprender novos idiomas é essencial para se comunicar com as pessoas.

Porém, algumas línguas são extremamente desafiadoras e complexas, promovendo uma verdadeira dor de cabeça para aqueles que tentam ser fluentes.

1. Mandarim

O mandarim, o dialeto oficial da China, é um dos mais desafiadores quando o assunto é complexidade, tornando-se um dos mais difíceis de todos.

A “pegadinha” está nos tons de pronúncia, que, embora sejam quase imperceptíveis, podem mudar completamente o significado das palavras.

2. Árabe

O árabe, a língua sagrada do Alcorão, é um conjunto de microlínguas, que vem basicamente da junção de diversos idiomas relacionados.

Além da pronúncia, a grafia é um grande desafio, afinal, as letras possuem até quatro formas diferentes de escrita, dependendo da posição dentro da palavra.

3. Japonês

Uma das línguas mais apreciadas pelos brasileiros, o japonês também é um forte exemplo de complexidade comparado ao português.

Um dos principais desafios está na escrita, uma vez que existem duas formas de fazê-la: kana e kanji.

4. Russo

O russo, um idioma do ramo eslavo oriental amplamente falado, é um dos maiores desafios para aqueles que querem aprender um novo idioma.

A língua é baseada no alfabeto cirílico, com 33 letras, e algumas palavras têm mais de um significado.

5. Húngaro

O húngaro é uma língua da família urálica, cuja origem se deu entre a Europa e a Ásia, sendo um dos idiomas mais complicados do mundo.

Afinal, no húngaro, cada verbo tem no mínimo duas conjugações, não há distinção de gênero e o idioma é pouco conhecido no mundo.

6. Basco

Por fim, o basco é uma língua isolada, falada apenas em algumas regiões da França e da Espanha, e por isso é tão difícil aprendê-la.

O fato de ser um idioma isolado faz com que a língua não tenha ligações com outros idiomas, o que dificulta muito o aprendizado.

