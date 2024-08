Cidades de Goiás podem ter vendavais e quedas de árvores; veja o alerta

Meteorologia emitiu comunicado quanto aos potenciais acidentes que podem ocorrer

Thiago Alonso - 31 de agosto de 2024

Diversos municípios goianos devem ser afetados. (Foto: Reprodução/Felipe Homsi)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta para o potencial risco de vendavais neste fim de semana em Goiás. A previsão indica que a velocidade do vento alcance até 60 km/h, com risco de queda de galhos de árvores.

O aviso destacou as regiões Leste e Norte do estado como as mais afetadas, incluindo os municípios de Buritinópolis, Campos Belos, Damianópolis, Divinópolis de Goiás, Guarani de Goiás, Iaciara, Mambaí, Monte Alegre de Goiás, Posse, São Domingos, Simolândia e Sítio d’Abadia.

Em razão disso, o Inmet divulgou uma série de recomendações para a população. Entre elas, o instituto lembrou que não é aconselhável que motoristas estacionem veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, devido ao alto risco de quedas e descargas elétricas.

O mesmo cuidado vale para casos em que as pessoas se abriguem debaixo de árvores durante tempestades de vento, pelo mesmo perigo potencial.

Em casos de emergência, é necessário acionar a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193), que devem realizar os procedimentos de segurança.

Apesar do alerta, municípios como Goiânia e Anápolis não devem ser afetados pelos vendavais, com previsão de ventos fracos ao longo do dia.

No entanto, as temperaturas nessas cidades devem variar entre mínimas de 16 °C e máximas de 34 °C, com o céu apresentando poucas nuvens e névoa seca em ambas localidades.