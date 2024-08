Wi-Fi lento nunca mais: 6 formas de turbinar a internet sem gastar 1 centavo a mais

Com dicas simples você pode melhorar e muito o sinal de internet dentro da sua casa

Pedro Ribeiro - 31 de agosto de 2024

(Foto: Reprodução/YouTube/De Tudo Um Pouco VCA)

Para muitas pessoas, ter um Wif-fi lento, ainda mais em casa, pode ser motivo de muito estresse.

Acontece que é muito comum as pessoas cometerem erros que prejudicam a conexão.

Mas não se preocupe, porque vamos te ajudar com dicas fáceis e simples para você continuar navegando na internet sem esquentar a cabeça

1. Deixei longe de objetos metálicos

Bom, primeiramente, um dos motivos que pode estar afetando o seu sinal de Wi-fi, são os objetos que estão posicionados próximos do seu roteador.

Evite deixar eles muito próximos de outros objetos metálicos para que não tenha interferência.

2. Posicione no alto

Talvez você não saiba, mais quanto mais alto você posicionar o seu roteador, melhor ele irá espalhar o sinal de internet pela casa.

Se você usa os modens de operadora, uma dica é comprar um cabo de ethernet mais longo para ter uma conexão mais estável.

3. Evite obstruir o sinal

Outro fator que pode deixar o seu Wi-Fi lento é a forma que ele está distribuindo o sinal.

Se ele fica em um cômodo com muitos móveis ou em alguns cantos da casa a conexão fica falhando, pode ser que objetos ou materiais estão impedindo que a rede chegue nesses lugares.

4. Coloque no centro da casa

Para tentar fazer com que o Wi-fi chegue com qualidade em todos os ambientes, o ideal é posicionar o roteador no centro da casa.

Dessa forma, a cobertura é feita de maneira uniforme e por igual.

5. Não coloque dentro de armários

Para não ficar com o Wi-fi lento, coloque o roteador em lugares abertos, fora de móveis.

Desse jeito, o aparelho consegue emitir frequências em todas as direções

6. Use a frequência certa

Por fim, mas não menos importante, outro truque que irá deixar o seu sinal de WI-FI mais potente é usar a frequência correta no seu roteador.

Atualmente, a maioria desses dispositivos é capaz de distribuir a rede em 5 Ghz e 2.4 Ghz, sendo que a frequência de 5Ghz é mais “forte”.

Entretanto, esse sinal é de curto alcance. Já o de 2.4 Ghz, é mais fraco, mas chega a lugares mais distantes.

