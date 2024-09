6 eletrônicos que são os verdadeiros vilões das contas de energia

Confira quais aparelhos podem estar sendo os responsáveis pelo aumento na sua fatura todo final de mês.

Pedro Ribeiro - 01 de setembro de 2024

(Foto: Reprodução/ Youtube/ Canal Cantinho da Amora)

Nos últimos anos você deve ter reparado um aumento nas contas de energia.

Isso vem acontecendo por conta de diversas mudanças climáticas que estamos vivendo.

Com a falta de chuvas e as secas prolongadas, as termoelétricas precisam ser mais utilizadas do que as hidroelétricas, consequentemente, a conta de luz fica mais cara.

Bom, além disso, alguns eletrônicos que você tem em casa, muitas vezes precisam ser usados por mais tempo, assim, também são responsáveis pelo preço salgado da fatura.

6 eletrônicos que são os verdadeiros vilões das contas de energia

1. Chuveiro Elétrico

Para começar, um eletrodoméstico que praticamente faz parte da vida dos brasileiro todos os dias, o chuveiro elétrico.

Esse aparelho, que é uma invenção brasileira, usa muita energia por causa da sua potência, além de ficar ligado por um bom tempo.

Além disso, ele precisa de bastante eletricidade para esquentar a água rapidamente, o que acaba aumentando sendo um dos grandes vilões da conta de energia.

2. Máquinas de lavar

Por causa de ciclos longos e demorados, as máquinas acabam consumindo mais eletricidade.

Mas não é só isso. Durante o processo de lavagem, também precisam aquecer a água e movimentar os motores para que as roupas saiam limpas.

Todo esse processo faz com que a sua conta aumente. Para evitar gastos desnecessário, procure lavar grandes quantidades de uma só vez.

3. Ar-condicionado

O Brasil, de maneira geral, é um país que faz muito calor durante o ano inteiro. Com isso, o ar-condicionado virou um eletrodoméstico quase que indispensável para muita gente.

No entanto, esse é um dos aparelhos que mais consome energia dentro de casa e faz com que a conta de luz fique bem mais cara.

4. Geladeira

Esse eletrônico é indispensável, não tem jeito.

A Geladeira precisa ficar ligada o tempo inteiro para manter e preservar os alimentos que usamos no nosso dia a dia.

Por isso, ela acaba sendo um fator decisivo para o aumento das contas de energia.

5. Computador

Os computadores usam bastante energia, especialmente se você os usa por muitas horas ou para tarefas pesadas.

Eles precisam de eletricidade para funcionar e também para resfriar componentes quentes, o que pode aumentar o consumo.

6. Televisão

E para fechar a nossa lista, temos a televisão.

Acontece que quanto maior a TV e mais brilhante a tela, mais energia ela consome.

Além disso, deixar a TV ligada por muito tempo também aumenta o consumo de eletricidade

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!