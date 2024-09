Veja antes e depois de cantores sertanejos que fazem sucesso pelo Brasil

Artistas passaram por grandes transformações após começarem a embalar hits nas paradas musicais

Augusto Araújo - 01 de setembro de 2024

Gusttavo Lima antes e depois da fama. (Montagem: Reprodução)

Não é incomum que cantores sertanejos passem por uma grande transformação no decorrer da carreira. Com mais recursos para investir na estética, muitos se tornam pessoas bastante diferentes, surpreendendo até mesmo os próprios fãs.

Dessa forma, o Portal 6 trouxe uma lista com 6 artistas do gênero musical, comparando a forma como eles se apresentavam antes da fama com os dias atuais.

Jorge e Mateus

Naturais de Itumbiara, município localizado no Sul Goiano, na divisa com Minas Gerais (MG), a dupla despontou para o Brasil em 2007, ao lançar o hit “Pode Chorar”.

Hoje eles lotam estádios e se apresentam para multidões. No entanto, eles se conheceram tocando na casa de amigos, para poucas pessoas.

Em um vídeo, disponível no YouTube, é possível ver um desses momentos, onde os cantores – ainda longe do sucesso atual – tocavam em uma roda, apenas com as vozes e um violão.

Atualmente, a dupla conta com toda uma estrutura, envolvendo banda de apoio, efeitos visuais e equipamentos de altíssima qualidade para entregar um espetáculo para os fãs. Bem diferente, né?

Gusttavo Lima

Outro artista que sofreu uma transformação radical foi Gusttavo Lima. Atualmente reconhecido por um porte físico musculoso e repleto de tatuagens, o passado dele é bastante diferente.

Em gravações antigas que circulam pela internet, é possível ver uma versão franzina do cantor soltando a voz e tocando viola.

Apesar das transformações físicas e de ter se tornado um grande empresário, é certo afirmar que uma coisa não mudou: o talento do artista ao cantar.

Zé Neto e Cristiano

Formada em 2011, na cidade de São José do Rio Preto (SP), a dupla estourou para o Brasil no ano de 2016, com o primeiro DVD ao vivo, no município onde surgiram.

Contudo, ainda no ano de 2012, a dupla chegou a fazer participações em canais de televisão, com um visual bem diferente da atualidade.

No caso acima, Zé Neto e Cristiano participavam do programa Tudo a Ver, da TV Record. Agora, mais de uma década depois, a dupla não se limita a programas locais, tocando em diversas cidades pelo Brasil.

Maiara e Maraísa

Já a dupla Maiara & Maraísa são um caso marcante. Isso porque, bem antes de se consolidarem como artistas sertanejas, elas já haviam um projeto musical quando adolescentes, entitulado “Geminis”.

Com uma pegada mais voltada para o pop, o álbum lançado em 2004 já contava com muitas letras românticas, mas também faixas que falavam sobre independência, como “Totalmente Livre”.

Atualmente, a dupla se consolidou como uma das maiores vozes do “feminejo”, com hit como “Medo Bobo”, “Morena de Goiânia” e “10%”.

Lauana Prado

Antes de fazer sucesso com versões próprias de clássicos de músicas sertanejas, como o pout-pourri Me Leva Para Casa/ Escrito Nas Estrelas / Saudade, a cantora Lauana Prado já soltava a voz com vídeos para as redes sociais.

Ela inclusive ganhou notoriedade ao fazer outros covers de artistas, até explodir com a música “Cobaia”, em 2018.

No entanto, circula nas redes sociais um vídeo ainda mais antigo dela, cantando a música “Recaídas”, da dupla Henrique e Juliano, que fez bastante sucesso em 2014.

Simone e Simaria

Apesar da dupla ter se desfeito em 2022, é impossível desassociar o passado das duas cantoras – afinal de contas, são irmãs.

Sendo assim, é fácil encontrar diversas fotos circulando pela internet com a dupla nascida na Bahia e que as vozes se tornaram conhecidas pelo Brasil inteiro.

Ainda que a dupla tenha se desfeito, é inegável que Simone & Simaria tiveram um grande auge, se transformando em símbolos e inspiração para diversas cantoras do sertanejo feminino.