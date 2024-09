6 destinos em Goiás para sentir o gostinho da praia

Opções provam que não é preciso viajar para longe para se divertir e relaxar

Maria Luiza Valeriano - 02 de setembro de 2024

Praia Artificial do Bali Park. (Foto: Divulgação)

Quando se pensa em Goiás, a imagem que vem à mente geralmente não é de praias. No entanto, o estado surpreende ao oferecer diversos destinos que lembram a atmosfera de litoral, proporcionando aos visitantes paisagens de tirar o fôlego, esportes aquáticos e áreas para relaxamento.

O Portal 6 selecionou seis locais que são verdadeiros oásis goianos.

Niquelândia

Localizada no Vale da Serra da Mesa, Niquelândia é conhecida por abrigar o maior lago artificial em volume d’água do Brasil, o Lago Serra da Mesa. Com 54,4 bilhões de metros cúbicos de água, o lago é um convite ao turismo de pesca, especialmente pela abundância de tucunarés. As águas cristalinas são ideais para a prática de esportes náuticos, além de proporcionar belas paisagens para quem busca tranquilidade.

Buriti Alegre

O Lago das Brisas, em Buriti Alegre, é uma das principais atrações do estado. Com águas cristalinas e uma extensão impressionante, o lago é perfeito para a prática de esportes aquáticos, como wakeboard e jet ski.

Além disso, a região é um refúgio para os amantes da natureza, com avistamentos frequentes de pássaros e animais silvestres. O pôr do sol na prainha do lago é um espetáculo que não pode ser perdido.

Mimoso de Goiás

Mimoso de Goiás é um destino menos conhecido, mas igualmente encantador. A cidade é lar da nascente do Rio Bom Jesus, um local paradisíaco na Fazenda da Vovó. Com vegetação nativa ao redor e uma pequena queda d’água que forma uma piscina natural, o cenário é perfeito para quem deseja relaxar e se reconectar com a natureza.

Nova Roma

Nova Roma, com sua população de pouco mais de 3,2 mil habitantes, é um destino que encanta por suas belezas naturais e tranquilidade. A cidade é um elo entre a região das Águas e Cavernas do Cerrado e o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Com paisagens lindas e banhos revigorantes em suas cachoeiras e no Rio Paranã, Nova Roma dispensa uma viagem longa para o litoral brasileiro.

Mambaí

Para os amantes da aventura, Mambaí é o lugar ideal. Localizada a 530 km de Goiânia, a cidade é famosa por suas mais de duzentas cavernas, cachoeiras e trilhas que proporcionam uma experiência única para quem gosta de rapel ou tirolesa. O contato direto com a natureza e a adrenalina das atividades fazem de Mambaí um destino imperdível para os aventureiros.

Luziânia

Luziânia, uma das cidades mais antigas de Goiás, abriga o Bali Park, um parque aquático às margens do Lago Corumbá IV. Com a maior praia artificial da América do Sul, o local é perfeito para quem quer sentir um pouco do clima de resort litorâneo sem sair do estado. Aberto de quinta a domingo, o parque oferece diversão para todas as idades.