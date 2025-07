Conheça cidade em Goiás originada após simples conversa entre dois amigos

História ganhou apoio popular e logo se emancipou como um município

Thiago Alonso - 01 de julho de 2025

Montividiu do Norte surgiu após conversa entre amigos. (Foto: Reprodução)

Com mais de 500 anos desde o descobrimento, o Brasil é um país cheio de história, com cidades tão antigas quanto a própria colônia portuguesa. Dentre elas estão fundações com as origens diversas: geologia, localização e até a fé.

No entanto, além das tradicionais histórias envolvendo religiões, capelas e até formações geológicas, sempre uma localidade passa à frente, como Montividiu do Norte, que surgiu após uma simples conversa de amigos.

O ano era 1957 quando os amigos Renato “Engenheiro” e José Antonio Lino Cordeiro chegaram à região e, após uma tarde de conversa, decidiram que ali seria fundado um povoado.

O nome escolhido? Montividiu, devido à proximidade com o ribeirão de mesmo nome que nasceu na Serra Dourada, onde um monte se dividiu em dois ribeirões: o Corrente e o Montividiu.

Não demorou muito para o povoado crescer e rapidamente ser elevado a distrito do município vizinho, Trombas. A iniciativa dos amigos Renato e José Antônio deu tão certo que foi necessário realizar um plebiscito para votar sobre a emancipação.

Assim, no dia 29 de abril de 1992, 35 anos após aquela conversa, a população local e Montividiu se emanciparia politicamente, se tornando o município de Montividiu do Norte.

O adicional ‘do Norte’ precisou ser adicionado devido a uma história quase espelhada que ocorria do outro lado do estado, quando o, também distrito de Montividiu (à época anexado à Rio Verde), decidiu tomar forma própria.

A localidade ‘xará’ então ficou com o nome, por ter realizado a emancipação menos de cinco anos antes, sendo necessário regionalizar o que viria ser Montividiu do Norte, muito devido à localidade onde está instalado: no extremo-norte do Estado.

A cidade de hoje

Hoje, 68 anos depois da primeira conversa entre os amigos, e 33 anos desde a emancipação, Montividiu do Norte se tornou uma daquelas cidadezinhas pacatas, com gostinho de interior.

Fazendo divisa com Jaú do Tocantins (TO), o município possui 3.779 habitantes (conforme dados do Censo 2022) e abriga grandes fazendas, sendo que o setor agrícola é muito forte na região.

Além disso, a localidade também conta com uma forte presença da agricultura familiar, com assentamentos, trabalhadores rurais e até o próprio anexo: o distrito de Mata Azul.

A população também pode aproveitar as belezas naturais da cidade, que oferece cachoeiras, lagoas e rios naturais, que completam a paisagem.

