Ex-comandante do Corpo de Bombeiros de Anápolis é atropelado no bairro Jundiaí

SAMU foi acionado e o encontrou com sangramentos na boca, respiração acelerada com roncos e sem responder a estímulos

Thiago Alonso - 02 de setembro de 2024

Acidente ocorreu na baixada do Bretas, no bairro Jundiaí. (Foto: Google Street View/Reprodução)

Um acidente de trânsito no fim da tarde desta segunda-feira (02) teve como vítima o coronel Divino Aparecido de Melo, que foi atropelado no bairro Jundiaí, em Anápolis.

O caso envolvendo o ex-comandante do Corpo de Bombeiros de Anápolis e subcomandante-geral da corporação ocorreu em um trecho entre a Rua S-94 e a Avenida Pereira do Lago, conhecido popularmente como “a baixada do Bretas”.

Na ocasião, um ciclista descia pela via quando se deparou com a vítima, que também não o viu, não tendo tempo de frear. Assim, o idoso foi arremessado ao chão, onde ficou inconsciente.

O condutor da bicicleta, por sua vez, também foi jogado ao asfalto, mas não sofreu ferimentos maiores.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegou a socorrer o coronel, que apresentava sangramentos na boca, respiração acelerada com roncos e sem responder a estímulos.

Após isso, Divino Aparecido foi encaminhado às pressas para uma unidade de saúde, em estado grave.

Mais atualizações a qualquer momento.