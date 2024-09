Identificado casal que morreu após grave acidente envolvendo dois carros e duas carretas

Outras cinco pessoas, incluindo uma criança de 10 anos, ficaram feridas e foram levadas até unidade de saúde

Gabriella Pinheiro - 02 de setembro de 2024

Ailton Silva Cunha, 61 anos, e Maria Meres de Sousa Costa, de 65. (Foto: Reprodução/ Redes sociais)

Foi identificado como Ailton Silva Cunha, 61 anos, e Maria Meres de Sousa Costa, de 65, o casal de idosos morto durante um grave acidente de trânsito envolvendo 04 veículos na BR-050, em Catalão, na noite de domingo (1º).

A dupla ocupava um veículo de passeio, que foi encontrado capotado na altura do km 281 da rodovia. O homem estava fora do veículo, caído no solo e sem sinais vitais, enquanto a mulher foi localizada presa às ferragens dentro do automóvel, também já sem vida.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 18h e envolveu dois carros e duas carretas. A dinâmica da colisão ainda não foi divulgada.

No outro veículo de passeio, estavam cinco pessoas, sendo o condutor de 20 anos, um idoso de 66 anos, uma criança de 10 anos, um adolescente de 17 anos e uma jovem de 15.

As vítimas foram avaliadas, estabilizadas e transportadas até o pronto-socorro da Santa Casa de Catalão pelas unidades de resgate do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A Polícia Militar (PM) foi chamada e esteve no local.

Os corpos foram retirados do local e deixados aos cuidados do Instituto Médico Legal (IML). Os motoristas das carretas não tiveram ferimentos.