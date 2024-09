Onde assistir Vila Nova x CRB pela Série B, nesta quarta-feira (04)

Tigrão tenta manter boa fase após tropeço contra o Novorizontino na última rodada

Augusto Araújo - 02 de setembro de 2024

Vila Nova joga contra o CRB nesta quarta-feira (04). (Montagem: Roberto Corrêa – Vila Nova F.C./ Rafa Peixe-CRB)

Dono de uma excelente campanha nesta temporada, o Vila Nova volta a campo para enfrentar o CRB, em partida válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B.

O jogo deve ocorrer no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), localizado no Setor Leste Universitário, em Goiânia. Quem comanda a equipe de arbitragem é Lucas Guimaraes Rechatiko Horn (RS).

Após uma sequência de três vitórias, o Tigrão tropeçou diante do Novorizontino e foi derrotado por 2 a 0. Luis Felipe e Neto Pessoa balançaram as redes para a equipe paulista.

Apesar do resultado negativo, o time goiano ainda se encontra na zona de classificação para a Série A em 2025. Em 4º lugar, o Vila Nova acumula 39 pontos em 24 confrontos.

Por outro lado, na outra ponta da tabela, o CRB faz uma campanha sofrida, estando a meros 03 pontos do Z-4 e luta para não cair.

Isso porque a equipe alagoana não sabe o que é vencer desde 20 de julho, tendo sofrido quatro empates e seis derrotas desde então. A mais recente foi um 2 a 1, contra o Avaí.

O próximo duelo das duas equipes acontecerá às 20h desta quarta-feira (04) e contará com transmissão do canal Premiere, pelo sistema de pay-per-view.

Além disso, a plataforma Globoplay repercutirá as emoções do confronto via internet. Os fãs também podem acompanhar os melhores momentos em tempo real pelo chat do Placar UOL e pelo site Globo Esporte.