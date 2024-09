Parceira do Portal 6 na pesquisa à Prefeitura de Aparecida, Atlas Intel acertou eleição de Wilder Morais para o senado em 2022

Candidato do PL era colocado por institutos na terceira colocação antes do pleito

Pedro Hara - 02 de setembro de 2024

Senador Wilder Morais. (Foto: Geraldo Magela/Agência Senado)

Está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a primeira pesquisa à Prefeitura de Aparecida de Goiânia feita pelo Portal 6 em parceria com a Atlas Intel. O levantamento teve início no último domingo (1º) e será realizado até sexta-feira (06). A divulgação está marcada para o sábado (07).

Os postulantes ao Executivo aparecidense são o ex-deputado federal Leandro Vilela (MDB), o deputado federal Professor Alcides (PL) e o vereador Willian Panda (PSB).

Ano após ano, a Atlas Intel vem se consolidando como um dos principais institutos de pesquisa do Brasil. Em 2022, na eleição para o Senado Federal, conseguiu acertar a eleição de Wilder Morais (PL).

Outros acertos do instituto foram na eleição presidencial da Argentina, em 2019, onde Alberto Fernandez foi eleito com erro médio de o,62 pontos percentuais.

Nas eleições presidenciais dos EUA, em 2020, onde Joe Biden foi eleito, o erro médio da Atlas foi de 1,94 pontos percentuais.