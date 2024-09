Prefeitura de Anápolis investe cada vez menos em saúde, aponta TCMGO

Valor injetado na área é maior do que em anos anteriores, mas proporcionalmente menor se comparado ao orçamento

Pedro Hara - 02 de setembro de 2024

Hospital Municipal Alfredo Abrahão, em Anápolis. (Foto: Bruno Velasco/Prefeitura de Anápolis)

Informações disponibilizadas pelo Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás (TCMGO) no Portal do Cidadão indicam que a Prefeitura de Anápolis, desde 2021, aplica um percentual cada vez menor do orçamento na Saúde.

A série histórica compartilhada pelo órgão de controle leva em conta os dados enviados pela Administração Municipal nos últimos cinco anos e aponta uma evolução nos recursos entre 2019 e 2021, mas uma queda desde então.

Embora tenha havido aumentos nos valores destinados à Saúde desde 2019, o crescimento da arrecadação faz com que o município, proporcionalmente, tenha redução nos percentuais.

Em 2023, a proporção foi de 25,76%, a menor marca desde 2019. Entre 2022 e 2023, o aumento foi de apenas R$ 2 milhões, o que corresponde a menos de 1% de incremento orçamentário na área.

Por outro lado, o maior crescimento em relação ao valor aplicado foi registrado entre os anos de 2020 e 2021, passando de R$ 185 milhões para R$ 236,6 milhões – um aporte de R$ 51,6 milhões ou 27,9%.

Apesar da queda no montante destinado à Saúde do município, Anápolis ainda investe acima dos 15%, percentual mínimo estabelecido na Constituição para despesas na área.

Confira quanto foi destinado pela Prefeitura de Anápolis à saúde desde 2019 e a porcentagem correspondente ao orçamento:

2019 – R$ 165.882.070,10 – 24,71%

2020 – R$ 185.007.082,98 – 27,76%

2021 – R$ 236.640.382,90 – 28,76%

2022 – R$ 266.187.846,60 – 28,45%

2023 – R$ 268.750.401,56 – 25,76%