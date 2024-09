Alerta para todas as donas de casa que usam máquina de lavar

Apesar de toda sua fama, muitos não sabem bem como utilizar o eletrodoméstico corretamente e devem ficar atentos para não correr o risco de estragá-lo

Isabella Valverde - 03 de setembro de 2024

(Foto: Captura de Tela/Instagram/@karineperes_)

Nos últimos tempos, especialmente com a correria do dia a dia e as novas tecnologias, a máquina de lavar se tornou um item essencial dentro de todo lar brasileiro.

Apesar de toda sua fama, muitos não sabem bem como utilizar o eletrodoméstico corretamente e devem ficar atentos para não correr o risco de estragá-lo.

Diante disso, a influenciadora Karine Peres S A Jokh (@karineperes_) bombou no Instagram com uma dica que está ajudando as donas de casa.

Alerta para todas as donas de casa que usam máquina de lavar

Conforme explica Karine, muitas pessoas que tem máquina de lavar em casa, especialmente aquelas com função de lava e seca, costumam pensar que o eletrodoméstico não está funcionando como deveria.

No entanto, o que poucos imaginam é que o aparelho pode estar sim em pleno funcionamento, o erro está na forma como ele está sendo utilizado.

Karine explica que no caso da lava e seca, é importante tomar cuidado com a quantidade de roupas que é colocada para lavar.

Acontece que quando se enche a máquina de lavar mais do que o limite, ela acaba não conseguindo nem fazer a lavagem corretamente e nem a secagem das peças.

A influenciadora explica que diferente do eletrodoméstico convencional, não é a água que vai limpar as roupas, mas sim a fricção entre uma peça e outra. Assim, é preciso ter espaço.

Outro ponto apontado é que é essencial fazer uma pré-lavagem antes de iniciar o processo, de modo a garantir que a água suja saia e fique apenas a limpa.

