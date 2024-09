De carpinteiro a sushiman, Goiânia está com mais de 1,1 mil vagas de emprego abertas

Candidatos precisam se registrar no Sine Municipal para concorrer às oportunidades

Augusto Araújo - 03 de setembro de 2024

(Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A Prefeitura de Goiânia, por meio do Sine Municipal, anunciou que a cidade está com 1.180 vagas de emprego abertas nesta semana.

Dentre as oportunidades, estão cargos de carpinteiro, balconista, atendente de lanchonete, mecânico e até mesmo sushiman. Confira a lista completa ao final da matéria.

Para se cadastrar no sistema de busca de vagas de trabalho, o candidato deve ir até a sede do Sine, localizada na Rua 1, no Setor Central.

Ele deverá portar documentos de identificação, comprovante de residência atualizado e carteira de trabalho, seja em formato físico ou digital.

Além disso, também é possível agendar atendimento através do aplicativo “Goiânia 24 horas”.

Veja a seguir a relação dos cargos disponíveis: