Governo de Goiás abre edital com salários que chegam a R$ 8,3 mil

Oportunidades contemplam profissionais de nível superior e contam com carga horária de 40h semanais

Thiago Alonso - 03 de setembro de 2024

Processo seletivo será realizado em etapas. (Foto: Divulgação)

O Governo de Goiás divulgou novos processos seletivos para o preenchimento de 15 vagas na Procuradoria-Geral do Estado (PGE) e na Fundação de Amparo à Pesquisa (Fapeg), com salários que chegam a R$ 8,3 mil.

Os editais foram publicados nesta segunda-feira (03), no Diário Oficial do Estado.

Os certames são destinados a profissionais de nível superior e contam com carga horária de 40 horas semanais, havendo a possibilidade de extensão da jornada para os selecionados na Fapeg, uma vez que há a possibilidade de viagens.

Os interessados devem se inscrever a partir da próxima sexta-feira (06), por meio do Portal de Seleção.

Os candidatos serão avaliados por meio de um processo simplificado com duas etapas: análise curricular e entrevista. Também haverá uma fase inicial, com prova de títulos realizada no momento da inscrição.

As oportunidades contemplam os cargos de Analista de Cálculo Júnior (07 vagas) e Analista de Cálculo Pleno (03 vagas) na PGE.

Enquanto na Fapeg, são ofertadas cinco vagas para Analista de Ciência, Tecnologia e Inovação – Área I.

Para mais informações, leia os editais da PGE e da Fapeg.