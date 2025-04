Últimos dias de inscrição para processo seletivo com salários de ate R$ 3,5 mil

Serão contratados 67 profissionais, além de formar cadastro reserva, para diversos cargos temporários

Paulo Roberto Belém - 09 de abril de 2025

Inscrições abertas para processo seletivo. (Foto: Divulgação)

Restam poucos dias para o término das inscrições do processo seletivo da Prefeitura de Santa Bárbara de Goiás, que vai contratar 67 profissionais, além de formar cadastro reserva, pagando, para tal, uma remuneração de até R$ 3.535,12.

As oportunidades são para profissionais de educação I, das áreas da Língua Estrangeira Moderna – Inglês (01), Educação Infantil (17), Ensino Fundamental – Anos Iniciais (13) e Educação Física (01).

Também há ofertas para Psicólogo Educacional (01), Nutricionista Educacional (01), Profissional de Apoio Escolar (13), Secretária Escolar (03), Gerência Pedagógica de Educação Fundamental (01).

Gerência Pedagógica de Educação Infantil (01), Gerência Pedagógica de Inclusão, Diversidade e Cidadania (01), Motorista de Transporte Escolar (01), Servente Escolar (02), Auxiliar de Merendeira Escolar (07) e Técnico de Informática (02) também estão presentes.

Até o dia 14, os interessados podem se inscrever gratuitamente na sede da Secretaria Municipal de Educação e Cultura da cidade, que fica na Avenida Antônio Moreira Sobrinho, QD. 52 LT 01, no Centro de Santa Bárbara de Goiás, das 8h às 10h e das 13h às 16h.

Integram a seleção as seguintes etapas: avaliação curricular; e entrevista, prevista para acontecer no período de 8 a 16 de maio. O Processo Seletivo terá vigência de 12 meses, podendo ser prorrogado de acordo com a legislação.

Para ter acesso na íntegra a todas as normas que envolvem a contratação, basta acessar o edital completo, clicando aqui.

Todas as ofertas de vagas mais recentes em concursos públicos, processos seletivos e de empresas diversas podem ser consultadas no site do Portal 6, clicando aqui.