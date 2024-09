Motorista de aplicativo não consegue fazer favor pedido por passageiro: “tá igual eu”

Resposta dada pelo prestador de serviço divertiu internautas pela situação inesperada

Gabriella Pinheiro - 03 de setembro de 2024

(Foto: Reprodução/ Instagram)

Uma experiência em comum entre um motorista de aplicativo e um passageiro divertiu os internautas nas redes sociais e deu o que falar pelo desenrolar fora do comum.

Isso porque o cliente teria pedido para que o condutor fizesse uma ação, mas foi pego de surpresa com a resposta do prestador de serviço.

Saiba mais lendo a matéria até o final.

Motorista de aplicativo não consegue fazer favor pedido por passageiro: “tá igual eu”

No print divulgado nas redes sociais, é mostrado uma conversa entre o motorista de aplicativo e o passageiro, que solicita para que o condutor abra o porta malas para que ele colocasse 3 sacos grandes de roupas.

“Você abre o porta malas para mim, por favor? Estou com 3 sacos de roupas grandes kkkkk Minha mulher me mandou embora de casa”, dispara.

Mas o que realmente chamou a atenção foi a resposta dada pelo motorista de aplicativo que, por incrível que pareça, relatou estar passando por uma situação semelhante.

“Ixe…Eu tô com uma mala no porta mala. Tá igual eu kkk Mas vou aí te dar uma força. Nós dá um jeito”, diz o motorista de aplicativo.

No fim, o passageiro ainda afirma que pode colocar as coisas no banco de trás para facilitar o deslocamento. A postagem arrancou risadas dos internautas, pelo desfecho surpreendente.

“Ambos pararam em um bar e afogaram as mágoas… Assim nasce uma nova amizade”, brincou um.

“Os humilhados serão ajudados”, afirmou outro.

