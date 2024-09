Preso jovem que foi encontrado com quase R$ 10 mil em notas falsas após aplicar golpe

Suspeito utilizava a conta bancária da mãe para transferir valores de fraudes da internet

Thiago Alonso - 03 de setembro de 2024

Suspeito foi abordado na Praça Laurentino Martins Rodrigues, em Goianésia. (Foto: Reprodução/Google Street View)

Um jovem, de 19 anos, foi preso na última sexta-feira (30), acusado de uma série de crimes cometidos em Goianésia, município localizado a 176 km de Goiânia.

A prisão ocorreu quando policiais militares desconfiaram do comportamento do suspeito, que, ao perceber a presença das autoridades, tentou se afastar rapidamente em direção a uma motocicleta.

Durante a abordagem, realizada na Praça Laurentino Martins Rodrigues, onde fica a igreja matriz da cidade, os policiais encontraram com o jovem mais de R$ 9,9 mil em notas falsas de R$ 100.

Ao inspecionar a motocicleta, os militares constataram que a placa do veículo estava adulterada e que o motor havia sido raspado, indicando manipulação ilegal.

Além disso, foi verificado que o suspeito já possuía um histórico criminal, incluindo envolvimento com tráfico de drogas e estelionato.

Golpe na internet

Ao ser conduzido à delegacia da Polícia Civil (PC), os agentes descobriram que o jovem também estava envolvido em outro crime recente, desta vez relacionado a um golpe na internet.

Ainda no mesmo dia, uma mulher, de 35 anos, procurou a delegacia para denunciar que havia sido enganada em uma transação online. Ela relatou ter perdido R$ 550 após comprar uma geladeira em um grupo de uma rede social.

A suposta vendedora havia prometido entregar o eletrodoméstico no dia seguinte, desde que o pagamento fosse feito via Pix. Logo, a vítima realizou a transferência, mas, no dia combinado, a geladeira não foi entregue, revelando que ela havia caído em um golpe.

Posteriormente, foi descoberto que o dinheiro foi transferido para a conta da mãe do suspeito.

Diante dos fatos, o jovem foi preso em flagrante pelos crimes de fraude eletrônica, falsificação de dinheiro e adulteração de veículo.