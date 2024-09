Roberto promete apresentar na próxima semana solução para superlotação da UPA de Anápolis

Segundo o prefeito, cabe à Administração Municipal encontrar soluções para evitar o excesso de pacientes

Pedro Hara - 03 de setembro de 2024

Roberto Naves durante coletiva de imprensa. (Foto: Reprodução)

Foto: ReproduçãoRoberto Naves (Republicanos) prometeu, nesta terça-feira (03), que apresentará na próxima semana uma solução para superlotação da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Esperança.

O anúncio foi feito durante uma coletiva de imprensa, na qual Roberto também comunicou a transferência da administração do Hospital Municipal Alfredo Abrahão (HMMA) da Organização Social João Paulo II para a Fundação Universitária Evangélica (Funev).

Segundo o prefeito, a superlotação da UPA é parcialmente causada por pacientes com quadros leves, que poderiam buscar atendimento nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), mas acabam se dirigindo diretamente à UPA. Isso sobrecarrega o sistema, uma vez que pessoas com sintomas mais graves têm prioridade no atendimento.

“Isso ocorre principalmente com pacientes classificados como verde ou azul. Eles vêm para trocar uma receita, mas, se chega alguém com cólica renal, essa pessoa é atendida antes. Se chega outro paciente vomitando, com pressão arterial elevada e precisando de acompanhamento para evitar um infarto, ele também será atendido com prioridade. Portanto, o paciente verde ou azul acaba esperando mais, porque todo paciente em estado mais grave passa na frente”, explicou Naves.

Ainda de acordo com Roberto, a Prefeitura deve orientar a população sobre onde e quando procurar atendimento para casos menos complexos, além de criar uma estrutura específica para resolver essa questão.