Sicredi capta R$ 1,6 bilhão junto ao CAF e JICA para apoiar empresas lideradas por mulheres

Recursos também podem ser utilizados em regiões com Índice de Desenvolvimento Humano abaixo da média nacional e para financiamento de atividades agrícolas

Publieditorial - 03 de setembro de 2024

(Foto: Divulgação)

O Sicredi, instituição financeira cooperativa com mais de 8 milhões de associados e presença em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, realizou uma captação de US$ 297 milhões (aproximadamente R$ 1,6 bilhão) junto ao CAF – Banco de Desenvolvimento da América Latina e do Caribe e à JICA – Agência de Cooperação Internacional do Japão. O empréstimo foi o primeiro da categoria realizado pelo CAF para uma instituição financeira cooperativa brasileira, assim como a primeira colaboração entre CAF e JICA, avançando, assim, as conexões da instituição multilateral com o Japão e a Ásia.

Os recursos do empréstimo social A/B do CAF, no qual a instituição atuou como Mandated Lead Arranger enquanto o BNP Paribas e o SMBC atuam conjuntamente como Social Loan Coordinators, serão alocados para financiar micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) lideradas por mulheres. Os valores também serão utilizados para crédito em municípios com Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) abaixo da média nacional. Parte do montante também será utilizado para o financiamento de produtores rurais. Atualmente, o Sicredi conta com mais de 700 mil associados agricultores, dos quais quase 90% estão ligados à agricultura familiar.

Esta é a maior captação internacional já realizada pelo Sicredi, assim como a mais numerosa em termos de parceiros institucionais. O BNP Paribas e o SMBC deram significativa contribuição com suas experiências em ESG para a certificação da maior parte da transação como um empréstimo social. O empréstimo do CAF está alinhado com o Framework de Finanças Sustentáveis do Sicredi e é rotulado como Empréstimo Social de acordo com os princípios de empréstimo social publicados pela Loan Market Association, Asia Pacific Loan Market Association e Loan Syndication and Trading Association.

A transação integra a nova estratégia para o setor privado do CAF, que visa aprimorar a diversidade e o valor das ofertas financeiras e facilitar a alocação de recursos de terceiros para clientes em toda a região, conforme destaca o Presidente da instituição: “Em dezembro de 2023, o CAF apresentou esta facilidade financeira ao seu Conselho de Administração. O total mobilizou fundos de entidades públicas e privadas de até US$ 247 milhões, alcançando um índice de mobilização de cinco vezes o compromisso próprio do CAF. Esta facilidade financeira bem-sucedida é um exemplo de como as IFIs podem mobilizar recursos e direcioná-los para questões sociais. Isso reforça o compromisso do CAF em se tornar o banco verde e azul e contribuir para a o crescimento sustentável e inclusivo na América Latina e no Caribe”, afirmou Sergio Díaz-Granados.

“Estamos muito orgulhosos em inaugurar nossa parceria com o CAF e dar continuidade à cooperação com o JICA. Essas alianças nos permitem seguirmos o trabalho de fomento às mulheres que empreendem, assim como beneficiar cidades em que o índice de desenvolvimento humano esteja abaixo da média e pequenos produtores rurais. Temos, cada vez mais, acessado recursos internacionais para fomentar a agenda ESG no Brasil, colaborando assim para o desenvolvimento sustentável local”, comenta Alexandre Barbosa, diretor executivo de Sustentabilidade, Administração e Finanças do Sicredi.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos mais de 8 milhões de associados, que exercem o papel de donos do negócio. Com mais de 2.700 agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando uma gama completa de soluções financeiras e não financeiras.