Advogada faz alerta para trabalhadores sobre feriado de 7 de setembro

Dica foi dada pela profissional Elaine Ruman, por meio de um vídeo no Instagram

Gabriella Pinheiro - 04 de setembro de 2024

(Foto: Reprodução/ Instagram)

Os trabalhadores que atuam no regime de 44 horas semanais devem ficar ligados com a proximidade do feriado de 7 de setembro, em que é comemorado o Dia da Independência do Brasil.

Conforme um alerta dado pela advogada Elaine Ruman, em um vídeo publicado no Instagram, os empregados devem se atentar aos acordos estabelecidos pela empresa sobre a data.

Advogada faz alerta para trabalhadores sobre feriado de 7 de setembro

Na gravação, a profissional afirma que aqueles que atua de segunda a sexta, em uma jornada de 44 semanais, não poderão cumprir o horário normal do trabalho no sábado.

Isso porque, segundo ela, durante a semana, a pessoa trabalha um pouco mais, inclusive para compensar as quatro horas do sábado.

“Isso significa que você trabalha um pouco a mais para compensar aquelas 4 horas do sábado que você não trabalha. Como o próximo sábado é feriado, você não poderá cumprir horário normal do seu trabalho, você deverá justamente sair mais cedo porque não há necessidade de você cumprir aquelas 4 horinhas a mais que você deveria trabalhar no sábado porque ele é feriado”, explica.

De acordo com ela, caso a empresa não reduza o seu horário durante a semana, é obrigação dela pagar dobrado durante a sua atuação no sábado ou acordar um dia para que você tire uma folga compensatória.

Veja o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Elaine Advogada do Trabalhador ♾️ (@elaineruman.adv)

Se gostou desse conteúdo, leia também:

Teste: descubra qual ano mais feliz da sua vida a partir da data de nascimento

Advogada lista 5 benefícios que o INSS não pode cortar (muitos aposentados e pensionistas não sabem)

⁠6 frases que jamais devem ser colocadas nos Status de WhatsApp

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e nas redes sociais e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!