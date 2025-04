Esses são os chocolates mais caros do mundo (R$ 30 mil o quilo)

Opções exclusivas passam por ingredientes da mais alta qualidade até coberturas inusitadas

Natália Sezil - 19 de abril de 2025

Chocolates mais caros do mundo podem te surpreender. (Foto: Divulgação)

Sobremesa que agrada os mais variados públicos em todo o mundo, o chocolate é, sem dúvidas, um dos doces mais reconhecidos pelos brasileiros – especialmente em datas comemorativas.

Protagonista central da época de Páscoa, o item já virou figurinha carimbada entre as opções de presentes que quase qualquer um gostaria de receber.

Por isso, pode variar bastante nos preços e formatos. A lista é extensa, passando por bombons a preços mais acessíveis até trufas de valores exorbitantes.

E, mesmo entre os chocolates mais caros, alguns são ainda mais exclusivos, reservados a um público seleto de pessoas com alto poder aquisitivo.

O primeiro grande exemplo é o Chocopologie by Knipschildt, que se destaca com o “La Madeline Au Truffe”. A trufa feita à mão é recheada com uma trufa negra francesa e, depois, coberta com chocolate belga de alta qualidade.

Criação de um chef dinamarquês, o chocolate é vendido a preços que giram em torno de US$ 2,6 mil por libra – o equivalente a R$ 15.223 por libra, ou R$ 33.492 por quilo.

Também aparece na lista o The Luxury Chocolate by La Madeline au Truffe, que é outra variação dessas famosas trufas dinamarquesas.

A iguaria combina trufas frescas e chocolate de alta qualidade, oferecendo uma experiência luxuosa por US$ 250 a trufa – ou R$ 1.463.

Outro grande destaque é a Amedei’s Chuao Chocolate, produzido pela renomada chocolateria italiana Amedei.

Feito com grãos raros de cacau da Venezuela, essa é uma das opções mais caras da marca pelo sabor único. Uma barra custa cerca de US$ 1 mil, o equivalente a R$ 5.855.

Por fim, se destaca o DeLafée’s Gold Chocolate, feito por uma chocolateria suíça. Essa opção inova e surpreende ao criar barras de chocolate cobertas com ouro comestível de 24 quilates, que podem chegar a US$ 1.500 – ou seja, R$ 8.782.

