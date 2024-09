Avião de Gusttavo Lima é apreendido em investigação de jogos ilegais e lavagem de dinheiro

Entre os presos está a advogada e influencer Deolane Bezerra

Davi Galvão - 04 de setembro de 2024

Aeronave pertence a uma das empresas do sertanejo. (Foto: Divulgação)

Em mais um desdobramento da Operação Integration, um avião pertencente à empresa Balada Eventos e Produções LTDA, do cantor Gusttavo Lima, foi apreendido pela Polícia Civil (PC) na manhã desta quarta-feira (04).

A aeronave foi retida pela PC enquanto passava por uma manutenção, no aeroporto de Jundiaí (SP) e, conforme apurado pela TV TEM, as autoridades informaram à empresa em questão que o veículo não pode sair do hangar.

As investigações apuram as atividades de uma organização criminosa voltada à prática de lavagem de dinheiro e jogos ilegais, que já teriam movimentado cerca de R$ 3 bilhões. Ainda não foi divulgado como os criminosos atuavam.

Conforme as autoridades, também estão sendo cumpridos 19 mandados de prisão e 24 de busca e apreensão no Recife, Campina Grande (PB), Barueri (SP), Cascavel (PR), Curitiba e Goiania.

O Portal 6 entrou em contato com a assessoria do sertanejo para comentar sobre o caso, mas não houve retorno até o fechamento desta matéria. O espaço segue em aberto.

Dentre os presos, está a influencer e advogada Deolane Bezerra, detida também na manhã desta quarta-feira (04) em Recife (PE).

A PC informou também que foram confiscados bens como carros de luxo, imóveis, aeronaves e embarcações, além de terem sidos bloqueados mais de R$ 2,1 bilhões em ativos financeiros.