Imagens impressionantes mostram atuação dos bombeiros em incêndio de grandes proporções em Goiânia

Foram empregados mais de 5 mil litros de água no combate às chamas, em esforços que só se encerraram na madrugada do dia seguinte

Davi Galvão - 04 de setembro de 2024

Corpo de Bombeiros agiu rapidamente para controlar as chamas. (Foto: Divulgação)

A noite desta terça-feira (03), em Goiânia, foi marcada pelas chamas e fumaça preta de um incêndio de grandes proporções que destruiu um galpão de materiais combustíveis e móveis localizado no bairro Jardim Atlântico, região Sul da capital.

A situação só não escalou para algo ainda mais sério graças a atuação do Corpo de Bombeiros, que foram acionados e mobilizaram oito viaturas além de diversos militares para atuar no combate às chamas.

Ao chegarem ao local, os profissionais encontraram o depósito já tomado pelo fogo, com a operação ainda sendo dificultada devido à alta carga de incêndio em várias salas fechadas, além da ameaça de colapso das paredes e do teto.

Em imagens gravadas durante o incidente, é possível ver as equipes tentando apaziguar as chamas com mangueiras e também utilizando uma autoescada a fim de alcançar os locais mais elevados.

Assim, foram empregados, inicialmente, 5 mil litros de água em esforços que duraram até às 04h30 desta quarta-feira (04). Apesar dos severos danos à estrutura do depósito, não houve vítimas ou maiores prejuízos aos lotes vizinhos.