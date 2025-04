Vídeo viraliza ao dizer por que mulheres de Goiânia sofrem para conseguir namorado

Publicação, que gerou polêmica nos comentários, já soma quase 80 mil visualizações

Thiago Alonso - 13 de abril de 2025

Goiânia se destaca por possuir mais mulheres que homens. (Foto: Reprodução/TikTok)

Goiânia é conhecida por várias coisas: culinária local, música sertaneja e agronegócio. No entanto, diferente desses fatores, que estão muito ligados à cultura e tradição, outro aspecto chama atenção na capital goiana: as mulheres.

A cidade, que possui 1,4 milhão de habitantes, se destaca por ser conhecida como a “Terra da Mulher Bonita”. Essa fama acaba se relacionando ao número da população feminina, que ultrapassa em 60 mil o número de homens.

Mas, mesmo com essa vantagem em relação ao sexo oposto, muitas dessas mulheres acabam sem arranjar um par e ficando solteiras, como afirmou o perfil Lugares Fantásticos (@lugaresfantasticos1), no TikTok.

Na rede social, a publicação já soma mais de 78,2 mil visualizações e mais de 5,9 mil curtidas e, em meio às críticas do vídeo, diz que “quando o assunto é namoro, os números não estão a favor das mulheres”.

“Mas calma. Ainda dá pra encontrar o seu crush nos pontos de socialização da cidade”, diz a postagem.

“Que tal um passeio no Bosque dos Buritis, um dos cartões-postais de Goiânia, com muita área verde e três lagoas artificiais?”, sugere. “Ou quem sabe um dia de diversão no Clube Jaó, o maior complexo aquático da cidade?”, continuou.

Nos comentários, seguidoras e seguidores comentaram a diferença entre os sexos na população e, consequentemente, a dificuldade de conseguir uma companhia.

“Agora está explicado o porquê de eu não arrumar um namorado agora!”, disse uma jovem.

“Outra vez vi uma mulher de Goiânia reclamando que na cidade estava escasso de homem”, riu um internauta.

“Quer dizer então que em 60 mil chances de arrumar uma namorada eu não estou conseguindo nenhuma?”, reclamou outro.

