Conheça lago em Goiás que impressiona pelas águas termais e cristalinas

Espaço é cercado por área verde e chama atenção de turistas de diferentes regiões

Gabriella Pinheiro - 05 de setembro de 2024

Lagoa Santa. (Foto: Divulgação/ Governo de Goiás)

Localizado na divisa entre Goiás e Mato Grosso do Sul, na cidade de Lagoa Santa, está um lago turístico que impressiona pela paisagem digna de filme.

Um dos principais destaques da localidade se deve às águas cristalinas, em que é possível até ver alguns girinos nadando junto com o público.

Assim como Caldas Novas, o local também é conhecido pelas águas termais, com temperaturas médias de 31° C e que podem variar a depender do dia e período.

Para além disso, o espaço também é cercado por um rio e uma área verde – que chama a atenção dos turistas de diferentes regiões pela paisagem.

Vale destacar que o lago possui fontes naturais sulfurosas, ideias para quem deseja relaxar e recarregar as energias após um período estressante.

Outro agregado se dá pelas opções de atividades ligadas ao turismo rural, em que é possível até mesmo passear de lancha pelo Rio Aporé – curso de água que banha os estados de Goiás e de Mato Grosso do Sul, Brasil.

Em 2024, conforme apurado pelo Portal 6 por meio das redes sociais, o bilhete para entrar no local (inteira) é de R$ 60, enquanto a meia custa a R$ 30.

Os turistas hospedados no Hotel Thermas Lagoa Santa não pagam para adentrar no lago.