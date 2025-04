Rodeio Country em Abadiânia anuncia artistas de peso; veja quais

Além dos shows, a programação conta com eventos tradicionais e muito aguardados pelo público local

Davi Galvão - 18 de abril de 2025

Bruno e Marrone durante show em Uberlândia. (Foto: Captura de tela/Youtube)

O tradicional Rodeio Country de Abadiânia chega à 6ª edição com uma programação repleta de atrações de peso. De 29 a 31 de maio, o Parque Agropecuário Antônio Luís será palco de uma das maiores festas da região, reunindo grandes nomes da música sertaneja, eventos culturais e atividades para toda a família.

Entre os destaques da festa estão os shows de artistas consagrados do cenário nacional. A abertura, no dia 29, fica por conta da dupla Bruno & Marrone, conhecidos por sucessos que embalam gerações.

No dia 30, quem sobe ao palco é a dupla Edson & Hudson, trazendo um repertório que mistura romantismo e modão.

Já no encerramento, no dia 31, o público poderá curtir as apresentações de Jefferson Moraes e Paula Fernandes, em uma noite que promete ser memorável.

No dia 24 de maio, será realizada a Escolha da Rainha 2026, um concurso que valoriza a beleza e o carisma das representantes da cidade. Já no dia 25, a Cavalgada dos Prados reúne cavaleiros e amazonas em um desfile que celebra a cultura sertaneja.

Durante os três dias de festa, o público também poderá curtir outros artistas na Boate Arena Mix, que funcionará todas as noites com os melhores DJs da região, garantindo animação até altas horas. A partir das 20h, o parque será aberto para receber os visitantes.

A entrada para o evento será solidária, com arrecadação de alimentos e produtos que serão destinados a famílias em situação de vulnerabilidade.

No dia 29, o acesso será mediante a entrega de 5 kg de arroz e 1 pacote de macarrão. No dia 30, a doação exigida será de 2 kg de feijão e 1 litro de óleo. Já no dia 31, o público deverá levar 2 kg de açúcar e 1 leite em pó.

