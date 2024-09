Estudante da federal morre após atropelar cachorro e sofrer grave acidente de trânsito, em Jataí

Vítima era estudante de zootecnia e levava namorada na garupa, que sofreu apenas escoriações

Augusto Araújo - 05 de setembro de 2024

Samuel Soares Silva morreu após acidente de trânsito em Jataí. (Foto: Reprodução)

Um jovem, de 22 anos, morreu após sofrer um acidente de carro, na BR-364, em trecho da rodovia que passa por Jataí, no Sudoeste Goiano.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Samuel Soares Silva estava pilotando uma motocicleta pela via, quando acabou atropelando um cachorro, na noite desta quarta-feira (04).

Assim, ele teria perdido o controle do veículo e caído ao chão, em alta velocidade. Na garupa, ele levava a namorada, de 21 anos.

A jovem teria sofrido apenas algumas escoriações pelo corpo, sendo levada ao hospital em situação controlada.

Contudo, Samuel ficou seriamente ferido. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada para prestar socorro, mas o motociclista morreu ainda no local.

Ele era estudante do oitavo período do curso de Zootecnia na Universidade Federal de Jataí (UFJ), que publicou uma nota de pesar, lamentando o falecimento do aluno.

O jovem será velado em Uruaçu, cidade natal dele, localizada no Norte de Goiás.