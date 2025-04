Nova fábrica da BYD será 740 vezes maior que a da Caoa, em Anápolis

Complexo também tem mais de 11 vezes o tamanho da Gigafactory da Tesla, em Nevada (EUA)

Davi Galvão - 24 de abril de 2025

Imagens capturadas por drone mostram como está andamento dos trabalhos na fábrica da BYD. (Foto: Reprodução)

A montadora chinesa BYD deu mais um passo ousado para se consolidar entre as maiores fabricantes de veículos do planeta. A empresa está construindo em Zhengzhou, na China, o que promete ser a maior fábrica de carros elétricos do mundo, com impressionantes 130 km² de área — mais de 740 vezes o tamanho da fábrica da Caoa, em Anápolis.

Para efeito de comparação, o complexo será maior do que 11 cidades goianas: Anhanguera, Palmelo, Valparaíso de Goiás, Damolândia, Aloândia, Terezópolis de Goiás, Adelândia, Jesúpolis, Brazabrantes, Nova Veneza e Bonfinópolis.

O complexo também destrona a Gigafactory da Tesla, em Nevada (EUA), que tem 11,6 km², que costumava ser a maior instalação do tipo.

Mais do que uma fábrica, o espaço foi projetado para funcionar como uma cidade. O local já abriga 60 mil funcionários e deve receber outros 200 mil trabalhadores de diversos países.

A estrutura inclui moradias, campos de futebol, quadras de tênis e espaços de lazer, tudo para manter os profissionais próximos da linha de produção.

A construção da mega fábrica está dividida em oito fases, e a BYD já avança pela quinta. Quando concluída, a unidade terá capacidade para produzir um milhão de veículos por ano, começando pelo modelo Song Pro DM-i.

A verticalização da produção — com fabricação de baterias e outros componentes no próprio complexo — deve reduzir custos e acelerar a montagem dos carros.

Em 2024, a empresa comercializou 4,25 milhões de veículos elétricos e híbridos plug-in. Sozinha, a fábrica de Zhengzhou poderá responder por um quarto desse volume.