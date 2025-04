Vídeo flagra momento em que jovem mata homem por vingança, em Itumbiara

Para chegar até o local do crime, o suposto assassino contou com a ajuda de um amigo que o deixou próximo ao endereço em uma motocicleta

Paulino Henjengo - 18 de abril de 2025

Vitima teria sido acertado com dois tiros (Foto: Reprodução)

Um vídeo gravado por uma câmera de segurança registrou o momento em que um jovem, de 18 anos, efetuou disparos fatais contra um idoso, de 64, dentro de um estabelecimento comercial. O caso aconteceu na tarde desta quinta-feira (17), no município de Itumbiara.

Conforme é possível ver nas imagens, o autor vestia camiseta preta, calça jeans e usava um capacete amarelo, na tentativa de não ser reconhecido.

O crime teria sido motivado por vingança. Isso porque a vítima teria abusado sexualmente da esposa do suspeito cerca de duas semanas antes do assassinato, enquanto os dois trabalhavam juntos.

Para chegar até o local do crime, o jovem contou com a ajuda de um amigo, que o deixou próximo ao endereço em uma motocicleta verde. Nas imagens de segurança, é possível ver o idoso tentando fugir. Sem sucesso, ele entra em uma loja e cai no chão, nesse momento o jovem se aproxima e realiza os disparos.

Em seguida, ele saiu às pressas e, testemunhas ligaram a Polícia Militar (PM), relataram sobre o ocorrido e ainda descreveram todas as características do suspeito. Durante um patrulhamento os policiais conseguiram localizá-lo, o rapaz ainda tentou se esconder em um estabelecimento mas foi capturado.

Com ele, foi encontrado um revólver calibre 32 com quatro munições — duas deflagradas e outras picotadas, mas ainda intactas. Ele recebeu voz de prisão em flagrante.

A guarnição se dirigiu até o local do crime e encontrou a vítima já sem sinais vitais. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e confirmou o óbito.

Posteriormente, a polícia conseguiu localizar o dono da motocicleta, que também foi apontado como envolvido por ter dado carona ao autor do crime. Ao perceber a chegada dos agentes, ele abandonou o veículo e tentou fugir a pé até a casa da irmã, onde foi abordado.

Em depoimento, ele confirmou que levou o amigo até o local, mas disse desconhecer as intenções dele. Apesar disso, acabou confessando ter participado de um roubo a um estabelecimento comercial ocorrido um dia antes.

O jovem também admitiu a autoria do assalto e afirmou ter utilizado a mesma arma apreendida no homicídio. Ele contou ainda que queimou a camiseta usada no dia do crime. A vítima do roubo reconheceu o autor.

Ambos foram encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para elaboração de relatórios médicos e, em seguida levados à Delegacia de Polícia Civil (DPC) para os procedimentos legais. A arma e demais materiais foram apreendidos.

