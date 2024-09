Prestadores de serviços da Equatorial anunciam greve a partir de sexta-feira (06)

Dentre outras solicitações, trabalhadores cobram reajuste de 35%, mas empresas ofereceram apenas 3,69%

Davi Galvão - 05 de setembro de 2024

Trabalhador prestando serviços para a Equatorial (Foto: Divulgação)

A segunda audiência com as empresas que prestas serviços para a Equatorial, realizada nesta quarta-feira (04), terminou sem acordo entre as partes. Assim, os trabalhadores terceirizados que atuam na manutenção da rede elétrica em Goiás decidiram que irão suspender as atividades a partir da meia-noite desta sexta-feira (06).

No encontro, conduzido pelo vice-presidente do TRT, desembargador Eugênio Cesário, o sindicato patronal e dos trabalhadores não conseguiram entrar em consenso com relação aos termos de reajuste propostos. Esta foi a segunda tentativa de se encontrar um entendimento, com a primeira reunião tendo ocorrido na segunda-feira (02).

Os eletricitários inicialmente solicitaram um reajuste salarial de 35%, além de aumento no vale-alimentação e melhores condições de trabalho, enquanto o TRT sugeriu um reajuste de 15% e vale-alimentação no valor de R$ 50. Já na manhã desta quarta-feira (04), em contrapartida, as empresas ofereceram um aumento de 3,69% e ticket alimentação no valor de R$ 35,00.

Eugênio Cesário explicou que, na ausência de acordo, o impasse será analisado pelo Tribunal Pleno que irá decidir qual rumo será tomado, de modo com que, em vez de uma convenção coletiva de trabalho, seria decretada uma sentença normativa.

Greve

A partir desta sexta-feira, quando a greve for iniciada, o movimento dos trabalhadores irá dispor de 50% do pessoal para atividades essenciais, sendo que, em caso de emergências, poderá haver reforços. No entanto, para atividades não essenciais, como leitura, corte, ligação nova e construção de rede, a paralisação será de 100%.

O TRT ainda orientou que os grevistas respeitem o direito dos trabalhadores que não queiram aderir ao movimento e que não tomem atitudes que ponham em risco a integridade física ou patrimonial dos que optarem por seguir com as atividades laborais.

Leia nota da Equatorial na íntegra:

A Equatorial Goiás informa que acompanha as negociações entre empresas parceiras e seus colaboradores para que as tratativas avancem e as partes envolvidas cheguem a um acordo.

A concessionária reforça que as negociações não se referem ao seu quadro de colaboradores próprios e que o acordo coletivo desta categoria foi firmado com o sindicato em maio deste ano.

Por fim, a Equatorial Goiás reitera sua confiança no diálogo e na Justiça para a garantia do quantitativo de colaboradores necessários visando a manutenção da operação, sob pena de comprometimento da prestação de serviço à população e do trabalho de recuperação da rede de distribuição que está andamento em todo o estado.