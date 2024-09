Aposentadoria: saiba como calcular o valor que você terá direito de receber do INSS

Com essa fórmula, ainda é possível saber o tempo de contribuição necessário

Gabriella Pinheiro - 06 de setembro de 2024

(Foto: José Cruz / Agência Brasil)

Para quem já está prestes a garantir a aposentadoria, é necessário ficar atento às exigências estabelecidas pela Reforma da Previdência. Se você ainda está perdido sobre o valor que você terá direito de receber do INSS, há uma forma de se calcular.

Com essa fórmula, é possível saber o tempo de contribuição necessário e até simular o valor do próprio benefício. No entanto, é válido ressaltar que esse serviço é apenas para segurados que estão a, no máximo, cinco anos de adquirir o direito à aposentadoria.

Saiba como calcular lendo a matéria até o final.

Utilizando o aplicativo do INSS ou o site “Meu INSS” é que o Instituto Nacional do Seguro Social oferece a opção de gerar um simulador de aposentadoria, que utiliza as informações que estão na base de dados do instituto.

Embora a calculadora já esteja adaptada com as novas regras, o resultado gerado só vale para consulta e não garante direito à aposentadoria.

Nos casos em que algum dado aparecer incorreto ou em surgimento de dúvidas, o recomendável é procurar um advogado especializado em direito previdenciário.

Para isso, basta entrar no site ou no app do Meu INSS, acessar a conta do Governo e escolher a opção “Simular aposentadoria”. É necessário conferir os dados e, se precisar alterá-los, clique no lápis e selecione “Recalcular”.

Dessa forma, a página irá indicar as condições de aposentadoria para cada uma das possibilidades existentes. No fim da simulação, se for indicado que os requisitos foram atingidos, o segurado pode entrar com o pedido no INSS para saber se pode receber o benefício.

