Abril de 2025 terá feriado prolongado? Veja o calendário

Se você pretende viajar ou aproveitar os dias de descanso, precisa ficar de olho nas datas!

Pedro Ribeiro - 27 de março de 2025

(Foto:Reprodução)

Se você está de olho no próximo feriado prolongado para planejar uma viagem ou simplesmente aproveitar uns dias de descanso, temos uma boa notícia: abril de 2025 será um dos melhores meses!

Mas será que você poderá aproveitar? Como ficam as novas regras para trabalho em feriados?

Continue lendo para saber mais.

Abril de 2025 terá feriado prolongado? Veja o calendário

Abril de 2025 promete ser um mês com boas opções de descanso para quem busca um feriado prolongado.

A começar pela Sexta-Feira Santa, que ocorre no dia 18 de abril. Para muitos, esse é o primeiro grande feriado do mês, com muitos aproveitando a data para descansar ou viajar.

Em seguida, temos o domingo de Páscoa, dia 20 de abril, que não é considerado um feriado oficial, mas marca uma importante tradição para muitas famílias brasileiras.

Por fim, o feriado de Tiradentes, no dia 21 de abril, que cairá numa segunda-feira, criando um feriado prolongado para quem tem essa folga no trabalho.

Assim, você poderá aproveitar o fim de semana estendido, descansando ou realizando atividades que sempre quis fazer, mas não tinha tempo.

Feriados nacionais no mês de abril

18 de abril, sexta-feira: Sexta-Feira Santa;

20 de abril (domingo) – Páscoa;

21 de abril, segunda-feira: Tiradentes.

Novas regras para o trabalho em feriados

Além dos feriados prolongados em abril, é bom ficar atento a uma mudança importante que entra em vigor em 1º de julho de 2025: novas regras para o trabalho em feriados.

Com as novas normas estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), os setores de comércio e serviços terão que negociar com sindicatos para funcionar nos feriados, algo que não era exigido desde 2021.

Isso poderá afetar como você planeja os seus feriados, caso trabalhe nesses setores.

Vale destacar que quem trabalhar durante os feriados deve receber o dobro de remuneração ou folgar em outro dia.

Empresas que não cumprirem a regra estarão sujeitas a multas e sanções, então é importante entender os seus direitos.

Como se organizar para aproveitar o feriado prolongado

Agora que você já conhece as datas e os detalhes sobre o mês de abril de 2025, a próxima etapa é organizar seu calendário.

Se você trabalha, vale a pena conversar com seu chefe ou área de recursos humanos para garantir que tenha o feriado prolongado de Tiradentes.

Além disso, aproveite o fim de semana da Páscoa para fazer planos em família.

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades em tempo real na rede social!