Bebê de 2 anos morre após se afogar na piscina dentro de casa em Goiânia

Pai contou às autoridades que estava se preparando para brincar com a família momentos antes do incidente

Davi Galvão - 06 de setembro de 2024

Fachada do HUGOL, em Goiânia. (Foto: Divulgação/Secretaria de Estado de Saúde)

Faleceu nesta quinta-feira (05) a pequena Ariela Silva de Matos, de apenas 2 anos, após se afogar na piscina da casa da família, no bairro Residencial Itaipu, região sul de Goiânia e passar mais de uma semana internada.

Segundo o pai da criança, de 45 anos, ele estava limpando a piscina, no dia 25 de agosto, para que a família pudesse brincar, quando a esposa o chamou para a cozinha e começaram a conversar, com o som ligado.

Nesse momento, eles foram interrompidos pelos gritos do filho mais velho, de 14 anos, que chamava pelo nome da irmã. Rapidamente foram verificar o que havia acontecido e encontraram o adolescente segurando a irmã mais nova, já com as roupas molhadas, do lado de fora da piscina.

Diante da situação, vizinhos tentaram ajudar, realizando massagem torácica, e a menina chegou a expelir um pouco de água. Ariela foi levada às pressas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Itaipu, onde recebeu os primeiros atendimentos e, na sequência, transferida para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (HUGOL).

Apesar dos esforços da equipe médica, Ariela não resistiu e teve o óbito foi declarado.