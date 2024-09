Cantor e primo de Lauana Prado é preso após bater em dois carros, dois estabelecimentos comerciais e ainda atropelar pedestre

Ele não prestou assistência. Caso ocorreu em Rio Verde e médico legista constatou estado de embriaguez

Gabriella Pinheiro - 06 de setembro de 2024

Athos Prado

O primo da sertaneja Lauana Prado e também cantor, Athos Prado, foi preso na noite de quinta-feira (05), em Rio Verde, após colidir contra uma churrascaria e invadir um comércio enquanto dirigia embriagado. Ele também bateu em outros dois veículos e atropelou um pedestre.

A situação teria acontecido por volta das 22h, quando o artista trafegava pela Rua Wolney da Costa Martins, mas perdeu o controle e colidiu em um VW/GOL, que estava estacionado na via.

Na sequência, ele fugiu do local e acabou atropelando um homem, de 40 anos, que teve escoriações pelo corpo. Assim como da primeira, ele escapou, sem prestar assistência.

Durante a fuga, enquanto passava pela Rua 11, Athos perdeu o controle do veículo e colidiu lateralmente com outro automóvel, um Ford/F4000, que estava estacionado.

Logo após a segunda batida, o cantor continuou na Rua Vitalina Arantes e acabou perdendo a direção e invadiu um comércio, conhecido como espetinho. A cena foi registrada por uma câmera de segurança.

Na imagem, é possível ver quando o automóvel do suspeito invade a calçada onde estava a banca, bate na churrasqueira, destruindo parcialmente o local.

Após a colisão, o sertanejo saiu sem prestar assistência e, momentos depois, bateu contra o alambrado do Parque Governador Mauro Borges Teixeira, ocasionando danos no veículo e na estrutura.

Ele foi contido por populares que estavam no endereço, que acionaram a Polícia Militar (PM). Militares encontraram o cantor com forte cheiro de álcool, desorientado, com dificuldade na fala e equilíbrio.

O sertanejo foi conduzido até à delegacia e se negou a fazer o teste do bafômetro, mas teve a embriaguez constatada por um médico legista. Ele recebeu voz de prisão e permanece no presídio, sem fiança estipulada.