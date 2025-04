Como empresário e esposa de Goiânia movimentaram R$ 20 milhões em materiais furtados da Equatorial

Esposa do homem também já havia sido presa, suspeita de participar dos delitos junto ao marido

Thiago Alonso - 25 de abril de 2025

Uma série de carros de luxo do suspeito foram apreendidos pela Polícia Civil. (Foto: Divulgação/PC)

O empresário de Goiânia preso nesta sexta-feira (25), por furtar e comercializar materiais da Equatorial Goiás, já havia sido autuado pelo mesmo crime anteriormente.

Segundo a Polícia Civil (PC), o homem, que é proprietário de uma empresa de reciclagem na capital, realizava os crimes junto à esposa, que havia sido presa anteriormente pela Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic).

Além de furtar, ele também comprava os equipamentos de fornecedores, também ilegais, mas com valores inferiores. Depois disso, o empresário derretia ou prensava os produtos, os vendendo com preços muito abaixo do mercado.

Dentre os itens da Equatorial que o suspeito subtraía estavam fios de cobre, peças de alumínio e equipamentos para prender a fiação em vias públicas, que eram comercializados a peso.

Segundo o delegado Eduardo Gomes, que está à frente do inquérito, o homem já havia sido autuado pelo mesmo crime anteriormente, quando foram encontrados 200 kg de material furtado na casa dele.

Nesta sexta-feira (25), ao realizar a busca e apreensão na casa dele, os policiais encontraram novamente equipamentos ilegais, somando mais de 600 kg. Durante a operação, a PC também bloqueou R$ 20 milhões em bens do empresário, incluindo imóveis e carros de luxo.

Além disso, o homem foi autuado por furto de energia e receptação qualificada pelos dois crimes — quando foram encontrados 200 kg de material anteriormente e, novamente, 600 kg —, sendo preso preventivamente.

Agora, o caso deve seguir junto à Deic, que dará continuidade ao inquérito para apurar os delitos, assim como o provável envolvimento de outras pessoas.

O que diz a Equatorial?

Ao Portal 6, a Equatorial informou, por meio de nota, que acompanhou a operação realizada pela PC, enviando equipes do setor de segurança da distribuidora, que recuperaram diversos equipamentos no local.

A empresa ainda alertou que o furto destes materiais, além de crime, ainda compromete o fornecimento de energia para a população, podendo provocar interrupções no serviço, acidentes graves e até a mortes por choques elétricos.

Confira a nota na íntegra:

“A Equatorial Goiás informa que, nesta sexta-feira (25), foi realizada uma operação em Goiânia que resultou na prisão de um empresário suspeito de comercializar materiais furtados da companhia. A ação foi conduzida pela Polícia Civil, através da Delegacia Estadual de Investigações Criminais, com o apoio do setor de segurança da distribuidora, e possibilitou a recuperação de diversos equipamentos, incluindo fios e cabos de cobre.

O furto de cabos e equipamentos da rede elétrica, além de ser crime com pena prevista em lei, coloca em risco a segurança dos envolvidos e compromete o fornecimento de energia para toda a população. Essa prática pode provocar interrupções no serviço, acidentes graves e até a morte por choque elétrico.

Como parte do processo de reconstrução da rede elétrica, que já se estende por quase dois anos, a Equatorial Goiás tem intensificado investimentos em segurança, com a ampliação das patrulhas em subestações e o reforço dos sistemas de monitoramento. As medidas incluem rondas 24 horas por dia, câmeras de vigilância, sensores de presença e outros equipamentos modernos que contribuem para a fiscalização das unidades operacionais da Concessionária.

A Equatorial Goiás reforça a importância da colaboração da população no combate aos furtos e fraudes de energia. Denúncias podem ser realizadas de forma anônima por meio da Central de Atendimento, pelo número 0800 062 0196.”

