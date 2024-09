Crianças de Anápolis farão “visitas” no trânsito para aprender sobre sinalizações e perigos

Programação deve passar por principais escolas do município, além de realizar trajetos pelas vias ensinando sobre semáforos e placas de sinalização

Thiago Alonso - 06 de setembro de 2024

Projeto passará por diversas escolas do município. (Foto: Divulgação/Prefeitura de Anápolis)

Em comemoração à Semana Nacional de Trânsito, que ocorre de 18 a 25 de setembro, Anápolis contará, durante todo o mês, com uma programação especial voltada para a conscientização e responsabilidade no trânsito.

Serão realizadas atividades práticas com bicicletas, palestras em escolas municipais e trajetos pelas vias do município, onde alunos aprenderão sobre semáforos e placas de sinalização.

O projeto teve início na última terça-feira (03), com uma ação realizada na Escola Municipal Dr. Anapolino Silvério de Faria, no Parque Calixtópolis II. Já no dia seguinte, o local escolhido foi a Escola Municipal Elzira Balduino, no bairro Maracanã.

Nesta quinta-feira (05), uma palestra educativa foi realizada na Escola Presbiteriana Filadélfia, no bairro Jardim Bom Clima.

A previsão é que a programação se encerre no dia 27 de setembro, conforme apontou a Companhia Municipal de Trânsito e Transportes (CMTT), responsável pela iniciativa.

Confira a programação completa:

As próximas etapas ocorrerão na Escola Municipal João Beze, na sexta-feira (06), e na Escola Municipal Rosevir Ribeiro de Paiva, na terça-feira (10).

Nos dias 11 e 12, as ações serão realizadas na Escola Municipal Eurípedes Almeida Martins e no Cmei Desembargador Air Borges de Almeida.

A programação continua no dia 17, com uma palestra instrutiva na Escola Municipal Dr. Adahyl Lourenço Dias, no bairro Santos Dumont, e na Escola Municipal Professor Jesus Duarte, em Goialândia, no dia seguinte.

A Escola Gotinhas de Esperança receberá a programação no dia 19, e um circuito será realizado na Escola Evangélica Shalom, no dia 20.

Nos dias 23 e 24, as ações serão realizadas na Escola Municipal Pedro Nunes Moreira, no Cmei Desembargador Air Borges de Almeida, e no Porto Seco Centro-Oeste.

Por fim, os últimos locais a receber o evento serão as escolas Belisária Corrêa de Faria, Vovó Artiman e a Escola Infantil Mundo Mágico, nos dias 25, 25 e 27, respectivamente.