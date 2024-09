Governo de Goiás faz alerta importante para mais de 231 mil motoristas

Após vencimento do prazo, condutores perderam o desconto no tributo e passarão a serem considerados inadimplentes

Davi Galvão - 06 de setembro de 2024

Imagem mostra filas de carros em Goiânia. (Foto: Secom/Governo de Goiás)

A Secretaria da Economia emitiu um alerta para os goianos donos de 231 mil veículos que estão com a data limite do pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2024 prestes a vencer.

Conforme o órgão, os automóveis com final de placa 1 devem quitar as pendências relacionadas ao tributo até a segunda-feira (09), enquanto os com final 2 tem até a terça-feira (10).

Nos mesmos dias, também ocorrem os vencimentos da nona e última parcela para os contribuintes que optaram pelo parcelamento do imposto.

Para efetuar o pagamento, basta acessar o serviço de emissão de boleto no site do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) ou no aplicativo Detran GO ON.

“Quando for emitir o boleto ou documento único de arrecadação, opte pela cota única, que contém o saldo total e desconta qualquer pagamento de parcela que já tenha sido feito ao longo do ano”, orientou o gerente do IPVA da Secretaria da Economia, Jorge Arêas.

Importante lembrar que, após a data-limite, o contribuinte perde direito ao desconto de até 10% do Programa Nota Fiscal Goiana e a redução de 50% no valor do IPVA para automóveis de passeio 1.0 e motocicletas de até 125 cilindradas. Além disso, também passa a ser considerado inadimplente, com encaminhamento do débito para a Dívida Ativa e cobrança de multa e juros.