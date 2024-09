João Neto e Frederico se pronunciam após acidente de ônibus em Minas Gerais

Dupla ainda garantiu que shows marcados para este final de semana acontecerão normalmente

Davi Galvão - 06 de setembro de 2024

Ônibus da dupla João Neto e Frederico. (Foto: Redes Sociais)

Após o acidente envolvendo ônibus dos cantores João Neto e Frederico, ocorrido na madrugada desta sexta-feira (06), a dupla utilizou as redes sociais para tranquilizar os fãs e esclarecer que nenhum dos ocupantes do veículo ficou seriamente ferido.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu no km 453 da BR-040, em Caetanópolis, na Região Central de Minas Gerais, enquanto os cantores e a equipe estavam a caminho de Guarará, onde têm um show marcado para esta sexta-feira (06).

Ainda de acordo com as autoridades, o ônibus teria colidido contra a traseira de um caminhão que transportava carvão, por volta das 03h15.

Conforme o G1, apesar de os sertanejos não terem se ferido, outras três pessoas da equipe tiveram de ser encaminhadas com ferimentos leves ao Hospital Municipal de Sete Lagoas, mas já foram liberadas.

Na nota divulgada nas redes sociais da dupla, eles agradeceram os fãs pela preocupação e garantiu o bem-estar dos cantores, além de confirmar que nenhum show previsto para este final de semana será cancelado.

Leia a nota na íntegra:

A Equipe da dupla informa Na madrugada de hoje, 06/09, o ônibus da dupla João Neto e Frederico se envolveu em um acidente, próximo a cidade de Sete Lagoas/MG. Felizmente, todos que estavam no veículo passam bem, inclusive a dupla João Neto & Frederico que estava no ônibus. que os shows previstos para este final de semana serão realizados normalmente sem nenhuma alteração. Agradecemos todas as mensagens de carinho.