Moradores podem ganhar até R$ 4 mil ajudando Governo de Goiás a fiscalizar obras; saiba como

No total, estão sendo disponibilizadas 200 vagas para todos os municípios do estado

Gabriella Pinheiro - 06 de setembro de 2024

Governo de Goiás lança projeto Construindo Juntos. (Foto: Secom)

Uma iniciativa do Governo de Goiás oferecerá prêmios em dinheiro de até R$ 4 mil para os cidadãos que participarem ativamente no monitoramento e na fiscalização de obras públicas.

Intitulado “Construindo Juntos”, o projeto é conduzido pela Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinfra) e tem como objetivo fazer com que a população acompanhe e garanta mais qualidade ao serviço público, além de reforçar o cumprimento dos prazos.

Os interessados podem realizar a pré-inscrição por meio do site da Seinfra, informando dados pessoais como nome completo, e-mail, número de telefone e como ficou sabendo do programa. Qualquer pessoa com mais de 16 anos pode participar e concorrer aos prêmios.

No total, estão sendo disponibilizadas 200 vagas para todos os municípios do estado. A depender da quantidade de inscritos, o número de oportunidades disponíveis também poderá aumentar.

A proposta incluirá teoria e prática. Na primeira, os inscritos passarão por um treinamento online, com duração de 10 horas, em que terão a chance de aprender conceitos básicos de obras e de fiscalização de obras.

Já a segunda etapa consistirá na realização de missões, a maioria virtual e algumas sendo necessário o comparecimento no local da obra. Cada participante deve executar pelo menos 10 tarefas, que terão pontuação determinada pela complexidade.

No fim, os voluntários receberão certificados com carga horária complementar, de até 70 horas. A pontuação resultará em uma premiação integral de R$ 25,4 mil, que será distribuído para 20 ganhadores.

O valor para o primeiro colocado será de R$ 4 mil; o segundo, R$ 3mil; e o terceiro, R$ 2,5 mil. Serão disponibilizadas quantias de R$ 1,6 mil; R$ 1,4 mil; R$ 1,2 mil; R$ 1 mil; R$ 900; R$ 800; R$ 750; R$ 700 e R$ 650.

A cerimônia de premiação acontecerá em janeiro de 2025.