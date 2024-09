MPGO pede proporcionalidade entre concursados e comissionados na Prefeitura de Goiânia e recomenda exonerações

Prazo dado para que Paço Municipal se adeque é de 30 dias

Pedro Hara - 06 de setembro de 2024

Ministério Público de Goiás deu 30 dias para que Prefeitura se adeque. (Foto: Divulgação/MPGO e Jackson Rodrigues/Prefeitura de Goiânia)

O Ministério Público de Goiás (MPGO) recomendou ao prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (SD), a exoneração de comissionados excedentes em cinco órgãos da Administração Municipal.

As áreas citadas foram o Programa de Defesa do Consumidor (Procon) e as secretarias municipais dos Direitos Humanos e Políticas Afirmativas, de Governo, de Relações Institucionais e de Políticas Públicas para Mulheres.

A recomendação é para que haja proporcionalidade entre o número de cargos comissionados e efetivos, conforme o artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, e em observância ao princípio da proporcionalidade, conforme o documento assinado pela promotora Leila Maria de Oliveira.

O prazo dado para que a Prefeitura adote as medidas é de 30 dias.