Anápolis pode ser escolhida para receber centro de distribuição da Amazon

Apesar de ter perdido recentemente a disputa para Aparecida de Goiânia, que levou o centro de distribuição da Shopee, Anápolis segue bem posicionada

Samuel Leão - 02 de abril de 2025

Caminhão da Amazon. (Foto: Divulgação)

Anápolis pode entrar no radar da Amazon para abrigar um novo centro de distribuição no Centro-Oeste.

Rápidas apurou que pesa a favor a localização estratégica da cidade, aliada à infraestrutura logística privilegiada — com porto seco, entroncamento ferroviário e fácil acesso às principais rodovias do país.

Apesar de ter perdido recentemente a disputa para Aparecida de Goiânia, que levou o centro de distribuição da Shopee, Anápolis segue bem posicionada e com respaldo político e empresarial.

O vereador Fred Godoy (Agir), que atuou como subsecretário da Secretaria de Estado de Indústria e Comércio, é um dos que defendem a instalação da gigante do e-commerce no município.

Há boa vontade política e articulação nos bastidores para que a cidade aproveite essa nova oportunidade.

Agora, o próximo passo é encontrar uma área adequada e equacionar outras questões burocráticas, como licenciamento e incentivos.

Tratativas que a Rápidas apurou que já estão sendo sondadas de forma reservada por representantes do setor e agentes políticos locais.

DAIA empresarial pode voltar a ser realidade em Anápolis

A retomada do Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA) com perfil empresarial pode voltar aos planos ainda neste ano.

Rápidas conversou com lideranças da Associação Comercial e Industrial de Anápolis (ACIA) revelaram sinais positivos, por parte da Prefeitura de Anápolis, para tal iniciativa. Todavia, ainda estaria em aberto a marcação de uma reunião com o chefe do executivo para firmar desdobramentos do tema.

Expressão de Ângelo Luiz chama a atenção em evento da FGF

Durante a premiação do campeonato Goiano, evento organizado pela Federação Goiana de Futebol (FGF), a expressão do técnico do Anápolis, Ângelo Luiz, chamou a atenção dos torcedores.

Isso porque, mesmo sendo reconhecido com o título de “melhor técnico” da competição, a feição do profissional destoou do resto dos presentes. De “cara fechada” e olhando para o chão na hora da foto, ele demonstrou certo desconforto com a situação.

O time anapolino teve diversos atletas reconhecidos na premiação, totalizando 6 premiados, dentre eles constando até o craque da competição. Resta a dúvida, Ângelo Luiz estava “cabisbaixo” apenas por ter deixado o título escapar, ou outros ventos sopraram nos bastidores do evento?

Ambulantes de Anápolis podem enfrentar batalha semelhante aos de Goiânia

Na mesma direção do que ocorre em Goiânia, Anápolis pode ter mobilizações mais expressivas dos ambulantes, contra as mudanças na atuação, que vão desde o recadastramento até a mudança dos locais onde trabalham.

Após o prefeito Sandro Mabel (UB) determinar a retirada dos ambulantes da região da 44, e também da feira Hippie, vários trabalhadores se reuniram para realizar uma manifestação, nesta terça-feira (1º).

A determinação da retirada dos ambulantes da área aconteceu após o prefeito se reunir com o Sindicato de Lojistas de Goiânia (Sindilojas). A ação teria como intuito impulsionar as lojas, que pagam o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) e acabam arcando com maiores custos, e enfrentam a concorrência dos informais.

Após acenar para Mabel, Caiado parte para Salvador

Entre os últimos atos do governador em solo goiano, o lançamento da campanha de vacinação contra a influenza ocorreu na terça-feira (1º), em Goiânia, e foi o momento perfeito para render elogios ao aliado, e prefeito de Goiânia, Sandro Mabel (UB).

Dizendo que a cidade estava “encardida”, ele elogiou as mudanças praticadas nos 90 dias de gestão. No mesmo dia, partiu para Salvador (BA), três dias antes do lançamento da candidatura presidencial. A “pressa” se dá em razão de articulações necessárias, lá no primeiro estado do Brasil, entre lideranças de vários setores.

Fila de espera para consultas e cirurgias pode se tornar pública em Anápolis

Um problema antigo, a demora nas filas para a realização de consultas e cirurgias pela rede pública e Anápolis poderá ter mudanças ou, ao menos, terá um aliado para melhorar.

Isso porque um projeto de lei, proposto pelo vereador Divino do Santa Cruz (PSD), pretende obrigar a divulgação da ordem de espera para tais serviços no município.

MPGO vai acompanhar problema ambiental de Anápolis que pode afetar Goiânia

Um dos afluentes do Ribeirão João Leite, que abastece a capital goiana, é um córrego situado no bairro Residencial Terezinha Braga, na região Centro-Oeste de Anápolis.

Após serem identificados problemas de canalização no corpo d’água, o Ministério Público (MPGO) decidiu instaurar um procedimento administrativo para acompanhar a resolução da problemática.

Proibidos, porém populares – Câmara de Goiana aprova campanha contra cigarros eletrônicos

Vereadores aprovaram, na terça-feira (1), em segunda votação, projeto de Lei 365/2022 , que institui a Campanha Municipal de Orientação e Conscientização sobre Malefícios do Uso de Cigarro Eletrônico.

Estão previstas ações educativas em escolas, unidades de saúde, transporte público, internet e veículos de comunicação. Falta apenas a sanção do Chefe do Executivo ao projeto, apresentado pelo vereador Isaias Ribeiro (Republicanos).

Nota 10

Para o aluno Vitor Cezário, de Anápolis, que conseguiu uma vitória cujas probabilidades eram ínfimas – sendo aprovado para cursar engenharia em Harvard – a melhor faculdade dos Estados Unidos.

Nota Zero

Para quem resolveu atacar o Anápolis Futebol Clube, o Galo da Comarca, e achou de bom-tom pixar ofensas ao time nos muros do Centro de Treinamento (CT), situado no bairro Boa Vista.