“Os Fantasmas Ainda Se Divertem” é o grande destaque da semana nos cinemas de Goiânia

Além do retorno dessa clássica história, outros filmes compõem a programação

Ruan Monyel - 06 de setembro de 2024

(Foto: Divulgação/Warner Bros Pictures)

Essa é uma semana especial para quem gosta de reviver histórias nostálgicas no cinema, pois a continuação do clássico “Os Fantasmas Se Divertem” finalmente está em exibição nas telonas da capital.

Mas, além disso, outras histórias, que vão desde o terror mais assustador até animações encantadoras e dramas emocionantes, também podem ser assistidas durante a semana. Confira os lançamentos mais esperados e programe-se para uma sessão especial com os amigos.

Mais de trinta anos após o lançamento do filme, que atualmente é um dos grandes clássicos do cinema, a aguardada sequência está entre nós! Em “Os Fantasmas Ainda Se Divertem”, voltamos à assombrada casa em Winter River.

Na trama, após uma grande tragédia, três gerações da família Deetz acabam se mudando para o local, que ainda é atormentado pelo fantasma Beetlejuice. Para que ele possa continuar a assombrar a mansão, é preciso que seu nome seja falado três vezes.

Com a mudança da família, não demora muito até que isso aconteça, e Beetlejuice fique completamente livre para fazer o que quiser no lugar. “Os Fantasmas Ainda Se Divertem” é um presente para os fãs do clássico e mistura elementos de terror com muita comédia. Assista ao trailer:

Além do filme, a programação ainda conta com diversos gêneros cinematográficos e filmes que já caíram no gosto do público. Para os amantes de terror e suspense, cinco títulos prometem muita tensão e medo aos espectadores: “Hellboy e o Homem Torto”, “Longlegs: Vínculo Mortal”, “Alien: Romulus”, “Kill: O Massacre no Trem” e “O Corvo” devem ser assistidos apenas pelos mais corajosos.

Caso falte coragem, existem produções mais leves para curtir com a família, que vão de comédias nacionais a animações repletas de grandes aventuras. Os filmes “Vovó Ninja”, “Meu Malvado Favorito 4”, “Corrida Maluca”, “Princesa Adormecida”, “Saideira” e “Zuzubalândia: O Filme” são ideais para todas as idades.

Fechando a diversa programação com chave de ouro, títulos carregados de drama e comédia não podem faltar. “É Assim Que Acaba”, “Deadpool & Wolverine”, “A Viúva Clicquot”, “Motel Destino” e “Estômago 2” continuam com sessões abertas.

Os horários das sessões e a classificação indicativa dos filmes podem ser conferidos no site da sua rede de cinema preferida!