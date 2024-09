População é orientada a voltar usar máscara em Goiás

Secretaria de Estado da Saúde emitiu uma série de recomendações para a população diante do cenário atual

Augusto Araújo - 06 de setembro de 2024

(Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil)

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) emitiu uma série de recomendações para a população de Goiás, tendo em vista o cenário atual de calor, baixa umidade e muita fumaça na atmosfera, decorrentes das queimadas.

Conforme a pasta, a situação exige cuidados redobrados, visto que pode provocar irritação das vias respiratórias e agravar problemas como asma e alergias.

Sendo assim, umas das orientações foi a de usar máscaras para sair de casa, de forma a proteger as vias respiratórias da fumaça.

“O uso de máscaras do tipo “cirúrgica”, panos, lenços ou bandanas pode reduzir a exposição às partículas grossas, especialmente para populações que residem próximas à fonte de emissão (focos de queimadas)”, destacou a SES.

Também apontou que alguns grupos exigem maiores cuidados, como crianças, idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas. “Em caso de sintomas como dificuldade para respirar, tosse persistente, irritação nos olhos ou na garganta, é preciso buscar atendimento médico imediatamente”, detalhou.

Outras sugestões da secretaria, diante do cenário de forte calor e baixas umidades, foram: usar protetor solar com fator de proteção (FPS) adequado e roupas leves; beber bastante água; e evitar exposição ao sol (nos horários mais quentes do dia, entre 10h e 16h, permanecer em ambientes frescos e ventilados).