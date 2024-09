Duas mulheres morrem após grave acidente entre carros em rodovia goiana

Colisão envolveu um Fiat/Siena e outro veículo, que ficou irreconhecível com a pancada

Paulo Roberto Belém - 07 de setembro de 2024

O sábado (07) foi marcado por uma tragédia na GO-326, em Anicuns, região Central do estado. Dois carros se chocaram frontalmente e duas mulheres morreram na hora com a batida, envolvendo um Fiat/Siena e outro veículo, que ficou irreconhecível.

Segundo o Corpo de Bombeiros de Trindade, que atendeu a ocorrência, quatro pessoas ocupavam os veículos.

Uma delas já havia sido levada a hospitais da região por terceiros e outra estava em atendimento no local pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), tendo os militares auxiliado na estabilização e encaminhamento para o hospital.

Após o atendimento da vítima ferida, restou à corporação retirar o corpo de uma das mulheres que morreram no local e que ficou presa entre as ferragens do Siena.

As vítimas foram recolhidas pelo Instituto Médico Legal (IML) e ainda não se sabe o estado das pessoas feridas que foram encaminhadas para hospitais da região.